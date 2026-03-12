El nombre de Gabriel Ripstein ha resonado en internet en las últimas horas, pues se dio a conocer que junto con Patricia Riggen dirigirá la serie inspirada en la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera. Si quieres conocer más acerca de este cineasta mexicano, continúa leyendo.

¿Quién es Gabriel Ripstein?

Gabriel Ripstein es un director, guionista y productor mexicano, hijo del cineasta Arturo Ripstein y nieto del productor Alfredo Ripstein.

A lo largo de su carrera ha trabajado en la producción, escritura y dirección de películas, y debutó como director en 2015 con la cinta 600 Millas, la cual ganó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

¿Qué edad tiene Gabriel Ripstein?

Gabriel Ripstein nació el 31 de enero de 1972, por lo que actualmente tiene 54 años.

¿Gabriel Ripstein tiene esposa?

No existe información pública ampliamente confirmada sobre su estado civil o pareja, ya que el cineasta mantiene su vida personal con un perfil relativamente privado.

¿Qué signo zodiacal es Gabriel Ripstein?

Al haber nacido el 31 de enero, Gabriel Ripstein es Acuario, signo que se caracteriza por ser innovador, independiente y creativo.

¿Gabriel Ripstein tiene hijos?

Sí, Gabriel Ripstein tiene al menos un hijo, aunque los detalles sobre su familia se mantienen fuera del ámbito público.

¿Qué estudió Gabriel Ripstein?

Gabriel Ripstein tiene una licenciatura en Economía por el ITAM y un MBA en Medios y Entretenimiento en la Columbia Business School.

¿En qué ha trabajado Gabriel Ripstein?

Ripstein a lo largo de su carrera ha trabajado como director, guionista, editor y productor de cine y televisión. Entre sus principales actividades destacan: