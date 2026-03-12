Patricia Riggen es una directora de cine mexicana que ha desarrollado gran parte de su carrera en Hollywood. Es conocida por dirigir películas y series de televisión para grandes estudios y plataformas.

En las últimas horas, su nombre ha resonado en internet debido a que junto al cineasta Gabriel Ripstein dirigirán una serie mexicana inspirada en la relación de Frida Kahlo y Diego Rivera. Si quieres conocer más sobre su vida, continúa leyendo.

¿Quién es Patricia Riggen?

Patricia Riggen es una directora, guionista y productora reconocida por dirigir producciones tanto en México como en Estados Unidos. Su trabajo se ha enfocado en historias de impacto social y humano, y ha dirigido películas como “La misma luna” en el 2007, así como producciones para Hollywood y televisión internacional.

¿Qué edad tiene Patricia Riggen?

Patricia Riggen nació el 2 de junio de 1970 en Guadalajara, por lo que actualmente tiene 55 años.

¿Patricia Riggen tiene esposo?

Sí, Patricia Riggen está casada con el director de fotografía Checco Varese.

¿Qué signo zodiacal es Patricia Riggen?

Al haber nacido el 2 de junio, Patricia Riggen es Géminis, signo que se caracteriza por ser ingeniosa, versátil e innovadora.

¿Patricia Riggen tiene hijos?

Sí, Patricia Riggen tiene al menos un hijo.

¿Qué estudió Patricia Riggen?

Patricia Riggen tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el ITESO en Guadalajara; tras mudarse a Estados Unidos, obtuvo una maestría en Dirección y Guion en la Universidad de Columbia, Nueva York.

¿En qué ha trabajado Patricia Riggen?

A lo largo de su carrera ha trabajado como directora de cine, televisión y cortometrajes en México y Estados Unidos. Entre sus proyectos más conocidos destacan: