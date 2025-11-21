Se reveló que Frida Kahlo rompió un nuevo récord con ‘El Sueño’, que se convirtió en la obra más valiosa de una artista mujer.

Frida Kahlo rompe récord con ‘El Sueño’ al convertirse en la obra más valiosa de una artista mujer

Este 20 de noviembre en Nueva York fue subastada por Sotheby’s, ‘El Sueño’ (la cama) de Frida Kahlo.

La pintura alcanzó a venderse por más de mil 004 millones de pesos (54.7 millones de dólares).

Con ello, El Sueño de Frida Kahlo se convirtió en la obra más valiosas de una artista mujer jamás vendida en una subasta.

Cabe señalar que el récord anterior pertenecía a la obra ‘Jimson Weed/White Flower No.1′ de la artista estadounidense Georgia O’Keeffe.

El cuadro de O’Keeffe se vendió en 2014 por más de 815 mdp (44.4 mdd).

Por su parte, la obra más cara de Frida Kahlo era ‘Diego y yo’ , cuyo valor de subasta en 2021 fue de más de 641 millones de pesos (34.9 millones de dólares).

Pintada en 1940, El Sueño representa una obra crucial en la carrera de Frida Kahlo, detalló la casa de subastas Sotheby’s.

‘El Sueño’ de Frida Kahlo será exhibida durante tres años

La casa de subastas que vendió ‘El Sueño’ de Frida Kahlo no reveló la identidad del comprador de la obra.

Sin embargo, se detalló que la pieza artística será exhibida durante tres años (2026, 2027 y 2028) en algunos recintos como:

Museo de Arte Moderno de Nueva York

Museo Nacional Británico de Arte Moderno

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Riehen (Basilea)