La cuenta regresiva para Miss Universo México 2026 ya comenzó: el próximo sábado 22 de agosto en la Ciudad de México se elegirá a la sucesora de Fátima Bosch, actual reina nacional y Miss Universo 2025.

Fecha: sábado 22 de agosto del 2026

Sede: Ciudad de México

Aunque el recinto aún no ha sido revelado, el certamen reunirá a 32 aspirantes estatales que buscan representar a México en Puerto Rico, sede del concurso internacional.

La gala nacional se consolida como una plataforma de empoderamiento femenino, impulsando proyectos sociales, académicos y comunitarios.

Esto es todo lo que debes conocer sobre la final de Miss Universo México 2026

La gran final de Miss Universe México 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto de 2026 en la Ciudad de México.

Miss Universo México 2026: fecha del certamen para elegir a la sucesora de Fátima Bosch (@missuniverse.mexico / Instagram )

Aunque la ciudad sede ya está confirmada, el recinto específico donde se coronará a la nueva reina nacional aún no ha sido revelado por el comité organizador.

Miss Universo México 2026 servirá para elegir a la sucesora de Fátima Bosch, la actual monarca nacional que logró coronarse también como Miss Universo 2025.

La ganadora de esta edición tendrá la responsabilidad de representar a México en el certamen internacional de Miss Universe 2026, que se celebrará en Puerto Rico.

El certamen busca consolidarse como una plataforma de empoderamiento femenino, valorando no solo la belleza física, sino también el impulso de proyectos sociales, académicos y comunitarios.

Fátima Bosch envía mensaje a las 32 aspirantes de Miss Universo México 2026

El 27 de mayo de 2026 se realizó una gala de presentación en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México.

En este evento, conducido por Alejandra Tijerina y Cristian Carabias, las 32 aspirantes estatales desfilaron por primera vez con sus bandas y coronas locales, utilizando vestidos de gala en color negro como temática de la noche.

El grupo de 32 participantes destaca por su diversidad académica y profesional, incluyendo perfiles como abogadas, ingenieras, médicas, diseñadoras y empresarias.

A través de un video, Fátima Bosch envió un mensaje de apoyo a las 32 jóvenes que como ella desean representar al país en el certamen de belleza más importante del mundo.

La reina saliente reconoció que el proceso puede ser complicado y agotador, pero aseguró que el esfuerzo y la perseverancia terminan fortaleciendo a quienes participan en esta experiencia.

Fátima Bosch alentó a las concursantes a confiar en sí mismas y habló sobre la importancia de representar a México ante el mundo.