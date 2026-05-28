Se confirmó que habrá concierto de Maroon 5 en el Estadio Harp Helú. Te damos fechas, preventa y precio de boletos.

Ocesa confirmó la vuelta de Maroon 5 a México como parte de su gira 2026.

Fechas para Maroon 5 en el Estadio Harp Helú

Maroon 5 dará dos fechas de concierto en CDMX y Monterrey en estas sedes:

miércoles 30 de septiembre en el Estadio Harp Helú, CDMX

sábado 3 de octubre en el Estadio Borregos, Monterrey

La banda liderada por Adam Levien ha generado expectativas por su regreso a México.

En este nuevo tour internacional, la agrupación busca seguir demostrando que sus shows en vivo son inigualables.

Maroon 5 (Travis Hartley Schneider (@bootswallace))

Preventa de boletos para Maroon 5 en el Estadio Harp Helú

La preventa de boletos para Maroon 5 en el Estadio Harp Helú será vía Ticketmaster.

De acuerdo con Ocesa, la dinámica de venta será la siguiente:

Venta a Fans: viernes 29 de mayo 9:00 de la mañana

Venta Beyond: viernes 29 de mayo 11:00 de la mañana

Preventa Priority: lunes 1 de Junio 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: martes 2 de Junio 2:00 de la tarde

Venta General: miércoles 3 de junio a partir de las 2:00 de la tarde

Para acceder a la Venta a Fans es necesario registrarse al Maroon 5 SIN CLUB en https://maroon5sin.com/pages/sign-up. El costo de la membresía es de 848.38 pesos.

Clientes con tarjeta Banamex pueden diferir su compra en 3 meses sin intereses en transacciones de 3 mil pesos en adelante.

Maroon 5 en el Estadio Harp Helú (Ocesa)

Precio de boletos para Maroon 5 en el Estadio Harp Helú

Por el momento se desconoce el precio de boletos para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Harp Helú.

Sin embargo, se espera que las entradas vayan de los 1,200 a los 6 mil pesos.

Todo depende la zona del recinto que se elija para disfrutar del concierto.