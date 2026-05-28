Quiénes son las 32 candidatas de Miss Universo México 2026

El 27 de mayo se realizó la presentación oficial de las 32 aspirantes estatales que buscarán coronarse como Miss Universo México 2026.

La ganadora de este proceso obtendrá el honor de representar al país en la competencia internacional en Puerto Rico.

Estas son las 32 candidatas a Miss Universo México 2026

Las 32 candidatas oficiales que compiten por la corona de Miss Universo México 2026 fueron presentadas formalmente el pasado 27 de mayo en el Polyforum Siqueiros:

Aguascalientes: Diana Marín Sandoval (Diseñadora de modas y profesora de inglés). Baja California: Samantha Bastidas (Diseñadora de modas y licenciada en Mercadotecnia). Baja California Sur: Selene Zazueta (Licenciada en Administración y directora financiera). Campeche: Maje Venegas (Ingeniera en Administración y modelo). Chiapas: Catherine López (Escritora, empresaria y licenciada en Administración). Chihuahua: Areli Favela (Abogada). Ciudad de México: Ximena Ochoa (Ingeniera en Energía y Desarrollo Sustentable, dueña de un negocio de productos fitness). Coahuila: Glenda Makhlouf (Licenciada en Negocios, actriz y productora). Colima: María Zepeda (Licenciada en Publicidad con especialidad en Relaciones Públicas). Durango: Isela Hernández (Comunicóloga, creadora de contenido y licenciada en Nutrición). Estado de México: Jimena Madrigal (Empresaria con marcas de suplementos y premios para mascotas). Guanajuato: Ana Cristina Muñoz (Artista y empresaria). Guerrero: Fernanda Abaroa Mojica (Licenciada en Derecho y modelo). Hidalgo: Angélica Sarahí Arredondo Rodríguez (Licenciada en Mercadotecnia y pianista). Jalisco: María Vargas (Licenciada en Negocios Internacionales, escritora y empresaria). Michoacán: Mariana Macías (Licenciada en Mercadotecnia). Morelos: Zayda Ríos (Licenciada en Ciencias de la Comunicación y estudiante de Gastronomía). Nayarit: Evelia Morales (Licenciada en Arquitectura y supervisora de obras civiles). Nuevo León: Arisbe Cueto (Médico cirujano dentista y creadora de contenido). Oaxaca: Estefany Luna (Licenciada en Negocios con especialidad en Mercadotecnia). Puebla: Alejandra Juarico Martínez (Licenciada en Administración de Empresas Turísticas). Querétaro: Ithza Andrade (Licenciada en Diseño Industrial y pintora artística). Quintana Roo: Naxca Maureen Doty Díaz Azuela (Licenciada en Odontología con especialidad en Ortodoncia). San Luis Potosí: Ana Luisa (Anylu) Martínez Coronado (Licenciada en Administración Empresarial e inversionista). Sinaloa: Cristina Guillén (Licenciada en Artes con especialidad en Danza Contemporánea). Sonora: Moneth Chio (Licenciada en Criminología y Criminalística, y creadora de contenido). Tabasco: Ximena Aranda (Licenciada en Comercio y Negocios Internacionales). Tamaulipas: Gisella Flores (Licenciada en Derecho y estudiante de canto). Tlaxcala: Diana Castillo (Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Pedagogía). Veracruz: Génesis Vera (Licenciada en Idiomas). Yucatán: Carla Osorio (Licenciada en Enfermería y atleta semiprofesional). Zacatecas: Viridiana Ovalle (Licenciada en Enfermería).

Durante el evento, las aspirantes desfilaron por primera vez con sus bandas y coronas estatales, utilizando vestidos de gala en color negro como parte de la temática elegida para la noche.

¡Así comienza la primera pasarela de las delegadas de Miss Universe México 2026! 👑🇲🇽 ¿Ya tienes a tu favorita? 👀✨ #MUMX26 #MUMXEnImagen #MissUniverseMéxico pic.twitter.com/pLYT4nfoF4 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 28, 2026

Así se va a elegir a la ganadora de Miss Universo México 2026

La dinámica del certamen seguirá el formato habitual de selección progresiva hasta llegar a las finalistas:

Top 10: Los jueces seleccionarán a diez semifinalistas basándose en su desenvolvimiento escénico, pasarela, seguridad y preparación general.

Top 5: El grupo se reducirá a cinco finalistas, de entre las cuales se elegirá a la sucesora de Fátima Bosch.

Coronación: La actual Miss Universo 2025, la tabasqueña Fátima Bosch, será la encargada de entregar la corona a la nueva representante mexicana

La ganadora será la nueva representante mexicana rumbo a la edición internacional número 76 de Miss Universe.

Aunque todavía faltan algunos meses para la final, hay varios nombres han comenzado a perfilarse como las favoritas del público en redes sociales, entre las que destacan:

Arisbe Cueto (Nuevo León)

Glenda Makhlouf (Coahuila)

Ximena Aranda (Tabasco)

Génesis Vera (Veracruz)

María Vargas (Jalisco)

Mariana Macías (Michoacán)

Ximena Ochoa (Ciudad de México)

Diana Castillo (Tlaxcala)