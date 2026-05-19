La organización Miss Universo celebró este 19 de mayo el cumpleaños número 26 de Fátima Bosch, coronada como la mujer más bella del universo en 2025.

“A la mujer que le recordó al mundo que la amabilidad y la fuerza pueden existir en la misma voz. La mujer que nos mostró que hablar con gracia es poderoso, que nadie debería ser silenciado jamás, y que la autenticidad siempre brillará más fuerte que el miedo.” Miss Universo

En un emotivo mensaje, resaltaron su combinación de amabilidad y fortaleza, así como su valentía al alzar la voz con autenticidad.

Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo. Su cercanía y carácter inspirador han consolidado su imagen como una reina representativa de los valores mexicanos.

Miss Universo felicita a Fátima Bosch por su cumpleaños este 19 de mayo (@MissUniverse / X)

Fátima Bosch recibe felicitaciones de Miss Universo en su cumpleaños número 26

En el video compartido por Miss Universo, Fátima Bosch narra su trayectoria de esfuerzo, fe y determinación, comenzando desde sus inicios en Miss Universe Mexico hasta la corona mundial.

Fátima Bosch quien nació el 19 de mayo de 2000 en Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana en ganar Miss Universo en la era moderna tras superar una edición marcada por controversias.

Durante el concurso defendió públicamente su postura ante el director tailandés, ganándose el respeto de seguidores y medios; el video de Miss Universo ha destacado por su mensaje de empoderamiento: ser auténticos y no tener miedo de expresarse.

La publicación en donde Miss Universo felicita a Fátima Bosch, ganadora de la corona y el título en 2025, ha generado miles de reacciones positivas en redes sociales, donde usuarios celebran no solo su belleza, sino su congruencia y carácter.

Pues cabe resaltar que Fátima Bosch se ha posicionado como una reina cercana, inspiradora y representativa de los valores mexicanos.