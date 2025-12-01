Puerto Rico ha lanzado un ultimátum para la organización de Miss Universo, y amenaza con cancelar el certámen del 2026 tras el escándalo de corrupción que se destapó tras este último concurso.

Puerto Rico amenaza con cancelar como sede de Miss Universo 2026 tras escándalo de corrupción

Tras el escándalo que derivó en Miss Universo, Puerto Rico, país sede para el próximo certamen, ha amenazado con cancelarlo ante el escándalo de corrupción sino se envía a alguien para tomar las decisiones en términos claros, transparentes y auditables:

“Deben enviar a un responsable de la toma de decisiones para discutir términos claros, transparentes y auditables antes del lunes 1 de diciembre. De lo contrario, todo el evento será cancelado.” Puerto Rico

Puerto Rico lanza ultimátum para Miss Universo 2026 (Especial )

Pues los ejecutivos de la industria turística de Puerto Rico, emitieron este ultimátum asegurando que la celebración del certamen de Miss Universo 2026 en el país, debe ser “transparente y justa”, sujeta a la revisión de los resultados por parte de la Firma Internacional de Auditoría.

Ya que de no hacerlo, Puerto Rico amenazó con cancelar el certámen 75º de Miss Universo 2026 y el contrato de derechos de celebración de 6 millones de dólares, es decir 109 millones 689 mil 720 pesos.

Las tarifas de licencia y las inversiones, que suman más de 11 millones de dólares (201 millones 097 mil 820 pesos), “son fondos gubernamentales y deben ser transparentes y claras”.

De momento, no se ha revelado más información sobre la organización de Miss Universo 2026 y su celebración en Puerto Rico, así como su respuesta ante las demandas del país anfitrión y su amenaza de cancelar el evento de no ser transparentes con todo.