La mexicana Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, apareció en la alfombra roja del Festival de Cannes 2026, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del mundo actualmente.

La edición 79 del Festival de Cannes se realiza del 12 al 23 de mayo de 2026 en Francia, reuniendo a figuras internacionales del cine, moda y entretenimiento.

Fátima Bosch acudió al estreno de la película francesa “La Vie D’Une Femme”, dirigida por Charline Bourgeois-Tacquet, donde captó miradas gracias a su elegante vestido nude con detalles brillantes.

Fátima Bosch debuta en Cannes 2026 con look elegante y sofisticado

Durante su aparición en la alfombra roja, Fátima Bosch portó un vestido halter color nude con incrustaciones brillantes, considerado por expertos como uno de los estilos destacados.

La representante mexicana complementó su atuendo con tacones en tendencia y la banda oficial de Miss Universo 2025, reafirmando su presencia dentro de la organización internacional.

Fátima Bosch en Cannes 2026 (Instagram | @missuniverse)

Desde noviembre pasado, Bosch ha destacado por combinar prendas coloridas con estilos sobrios, consolidando una imagen pública vinculada con la elegancia y la moda contemporánea.

En redes sociales, la tabasqueña de 25 años compartió fotografías y videos previos a su participación dentro del festival cinematográfico realizado anualmente en la Riviera Francesa.

Las publicaciones mostraron parte de su estancia en el Hotel Martinez, además de arreglos florales, invitaciones especiales y vistas panorámicas de la ciudad francesa de Cannes.

Fátima Bosch en Cannes 2026 (Instagram | @missuniverse)

Los comentarios en plataformas digitales resaltaron principalmente el porte, la elegancia y el estilo de Bosch durante su primera participación en uno de los eventos cinematográficos más relevantes.

Con este debut internacional, la mexicana amplía su proyección mediática global mientras continúa sus actividades como representante oficial de Miss Universo 2025 en distintos eventos internacionales.