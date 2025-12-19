La nueva temporada de “Monstruo” de Netflix ya tiene rostro: Sarah Paulson, actriz de 51 años de edad.

El cuarto volumen de la serie antológica de Ryan Murphy, “Monstruo” de Netflix, contará con una aparición de “La doncella de la muerte”.

Revelan primeras imágenes de Sarah Paulson para la nueva temporada de “Monstruo” de Netflix

Se confirmó que Sarah Paulson aparecerá en “Monstruo” de Netflix.

Paulson dará vida a Aileen Wuormos, “La doncella de la muerte”, trabajadora sexual que mató a siete hombres en distintas regiones de Estados Unidos.

BREAKING: First look at Sarah Paulson as Aileen Wuornos on the set of Ryan Murphy’s “Monster: The Lizzie Borden Story.” pic.twitter.com/0tKJvhMtQE — The AHS Zone (@AHSZone) December 18, 2025

En redes sociales, se han difundido las primeras imágenes de Sara Paulson caracterizada como Aileen Wourmos mientras se filma la serie en Los Ángeles.

Las fotografías muestran a la actriz usando una bata café y pants, luciendo irreconocible.

No es la primera vez que la vida de Aileen Wourmos es llevada a la pantalla; en 2003, Charlize Theron protagonizó la cinta Monster inspirada en los crímenes de “La doncella de la muerte”.

¿De qué tratará la nueva temporada de “Monstruo” de Netflix?

La nueva temporada de “Monstruo” de Netflix no se centrará en Aileen Wourmos, sino en Lizzie Borden, mujer acusada de matar en 1892 a sus padres con un hacha.

De acuerdo con Variety, la nueva entrega de la serie de Ryan Murphy explorará el impacto que tuvo Lizzie Borden y su conexión con otras asesinas como Aileen Wourmos.

El caso de Lizzie Borden estuvo marcado por misterios y tabúes sociales de la época.

Cabe mencionar que el papel de Lizzie Borden estará a cargo de Ella Beatty, de 25 años de edad.