La plataforma de streaming Netflix ha revelado que su película Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy llegará a cines en marzo de 2026.

El estreno en la pantalla grande para Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy será limitado en cines seleccionados.

Pues Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy llegará a Netflix el 20 de marzo de 2026.

Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy llegará a cines en marzo de 2026 (Netflix)

¿De qué trata Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy?

La película Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy llega 4 años después del final de la aclamada serie.

Por lo que la trama de Peaky Blinders: The Immortal Man con Cillian Murphy se ubicará en Birmingham de 1940.

“En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby es expulsado de un exilio autoimpuesto para enfrentarse a su ajuste de cuentas más destructivo hasta la fecha”. Netflix

Por lo que el futuro de la familia Shelby no solo está en juegos, sino también del país, por lo que Tommy debe “enfrentarse a sus propios demonios y elegir si enfrentarse a su legado o quemarlo hasta los cimientos” .

Con ello, su creador, el guionista Steven Knight de 66 años, promete que Peaky Blinders: The Immortal Man “será un capítulo explosivo en la historia de los Peaky Blinders” para los fans.

Tommy Shelby no ha terminado con Cillian Murphy; confirma estreno de película de Peaky Blinders en Netflix (BBC)

¿Quién está en el elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man?

El elenco de Peaky Blinders: The Immortal Man incluye nuevas y ya conocidas caras, pues se integra por: