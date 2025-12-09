La segunda temporada del live action de Avatar: La Leyenda de Aang en Netflix, inspirada en la popular serie animada de los años 2000, muestra su primer póster oficial.

Así luce el póster del live action de Avatar: La Leyenda de Aang segunda temporada

El live action de Avatar: La Leyenda de Aang, está por estrenar su segunda temporada en Netflix, y es por eso que ha revelado cómo luce su póster oficial.

En dicho póster que publicó Netflix para promocionar la segunda temporada de Avatar: La Leyenda de Aang, se muestra el primer vistazo a Toph, uno de los personajes más queridos de la serie animada.

Toph ha llegado. 🪨 Mañana llega el tráiler oficial de 'Avatar: La Leyenda de Aang', Temporada 2. 😮‍💨 pic.twitter.com/fNtQuS1WQn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 9, 2025

Y es que al igual que la serie, esta segunda temporada del live action de Avatar: La Leyenda de Aang, mostrará la llegada de Toph, una maestra Tierra que le enseñará al Avatar cómo poder controlar su poder.

Pero además de brindar el primer vistazo a Toph, Netflix reveló que el próximo 10 de diciembre, se estrenará el primer tráiler de la segunda temporada del live action de Avatar: La Leyenda de Aang.

Esto ha emocionado a todos los fans de la serie de Avatar: La Leyenda de Aang, pues cabe recordar que la primera temporada fue bastante bien recibida por los usuarios que crecieron con esta serie animada.

Por lo que ya se espera que Netflix revele más detalles como el estreno de la segunda temporada de Avatar: La Leyenda de Aang, y también cuándo llegará la tercera temporada.