En sus cuentas oficiales, Netflix dio a conocer el tráiler final de Stranger Things temporada 5 parte 2 revelando más sobre la batalla que se acerca entre los protagonistas de Hawkins y Vecna.

¿Cuándo se estrena la parte 2 de Stranger Things temporada 5?

El tráiler final de la parte 2 de Stranger Things temporada 5, ha salido a la luz y con él, varios detalles que han emocionado a los fans de la popular serie de Netflix.

Por lo que te decimos cuándo y a qué hora estarán disponibles los capítulos finales de Stranger Things parte 2 temporada 5:

Episodios 5, 6 y 7 de Stranger Things - 25 de diciembre - 19 horas

Episodio 8, capítulo final - 31 de diciembre - 19 horas

Estos son los horarios para el estreno de los episodios de la parte 2 de Stranger Things, es decir el episodio 8 que concluirá esta historia, todo hora centro de México.