Con la llegada de la cuarta temporada de Monstruo a Netflix, La mujer del hacha, película que salió para televisión en el año 2014 y cuyo nombre original es Lizzie Borden Took an Ax, se ha vuelto muy popular.

Para muchos, La mujer del hacha es una película de culto, pues muestra de manera dramatizada lo que fue el polémico caso de Lizzie Borden en el Siglo XIX.

La Mujer del Hacha (Sony)

¿Dónde ver La mujer del hacha?

La mujer del hacha se puede ver en dos plataformas en México: en Amazon Prime Video y Apple TV+.

Sin embargo, La mujer del hacha solo está disponible para su venta o renta, tanto en Amazon Prime Video como en Apple TV+, a estos precios:

Amazon Prime Video: Renta por 50 pesos / Venta por 149 pesos

Apple TV+: Renta por 50 pesos

No hay otra manera de ver la película en México de manera legal, por lo que deberás de tener muy en cuenta que debes de pagar las cantidades anteriormente mencionadas.

Eso sí, si la consigues en renta solo la tendrás disponible durante unos días; mientras que al adquirirla en venta, esta se descargará directamente a tu dispositivo, donde la podrás ver las veces que quieras.

La historia de Lizzie Borden será retomada en al serie Monstruo

La historia de Lizzie Borden ha inspirado múltiples películas y series, además de La mujer del hacha, para muestra tenemos que la cuarta temporada de Monstruo de Netflix abordará este caso.

Ella Beatty será la encargada de darle vida a Lizzie Borden en la cuarta temporada de Monstruo, donde se mostrará el juicio y los asesinatos que cometió la mujer en 1892.

De acuerdo con los registros, Lizzie Borden habría matado con un hacha a su padre y su madrastra ; sin embargo, nunca hubo suficientes pruebas que probarán que ella fue la responsable del crimen.

Por lo que tras un juicio de unos días, la joven fue absuelta de los cargos y liberada sin que se arrestara a otra persona por el asesinato doble.

Hasta el día de hoy se mantiene la leyenda urbana sobre la culpabilidad de Lizzie Borden, siendo un caso sin resolver.