En exclusiva la revista Variety ha revelado a Johan Renck, director de Chernobyl como el encargado de dirigir la serie de Assassin’s Creed en Netflix.

Por lo que el director sueco Johan Renck, de 59 años, estará liderando el proyecto de la adaptación live action de Netflix, Assassin’s Creed

Mismo que además de la galardonada serie Chernobyl de HBO, también Johan Renck ha trabajado en Breaking Bad y The Walking Dead.

Recordemos que la serie de Assassin’s Creed en Netflix es una producción en colaboración entre la popular plataforma de streaming y Ubisoft, con Roberto Patino y David Wiener como creadores y showrunners.

Y aunque los detalles de la historia de Assassin’s Creed en Netflix no han sido revelados, el nombre de Johan Renck como su director ha levantado aún más las expectativas entre los fans.

Assassin’s Creed (Ubisoft)

¿De qué tratará Assassin’s Creed en Netflix con la dirección de Johan Renck?

Los detalles de la trama Assassin’s Creed en Netflix con la dirección de Johan Renck aún no han sido revelados, sin embargo, se sabe que la trama de la historia seguirá “la guerra de dos facciones secretas”.

Asimismo, los actores confirmados para el reparto de la serie Assassin’s Creed en Netflix con la dirección de Johan Renck hasta ahora son: