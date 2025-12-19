Te contamos quién es Sarah Paulson, actriz de la nueva temporada “Monstruo” de Netflix.

El elenco de la serie antológica “Monstruo” de Ryan Murphy en Netflix contará con la participación de Sarah Paulson.

¿Quién es Sarah Paulson?

Sarah Catharine Paulson es una productora, guionista, directora y actriz estadounidense.

A lo largo de su carrera, Sarah Paulson ha sido parte de diversas producciones de teatro, series de televisión y películas.

Sarah Paulson, actriz (@mssarahcatharinepaulson / Instagram)

¿Cuántos años tiene Sarah Paulson?

En la actualidad, Sarah Paulson tiene 51 años de edad. Nació el 17 de diciembre de 1974 en Tampa, Florida, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Sarah Paulson?

Sarah Paulson tiene una relación con la actriz Holland Taylor, de 82 años de edad. La pareja se encuentran junta desde el 2015.

¿Qué signo zodiacal es Sarah Paulson?

Por su fecha de nacimiento, Sarah Paulson es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Sarah Paulson?

La actriz Sarah Paulson no tiene hijos.

¿Qué estudió Sarah Paulson?

Sarah Paulson estudió en la Escuela Superior Fiorello H. LaGuardia de Manhattan y la Academia Americana de Arte Dramático.​

¿En qué ha trabajado Sarah Paulson?

La carrera de Sarah Paulson inició en 1994 cuando debutó en Broadway y en un pequeño papel de La Ley y el Orden.

Un años después, Paulson aparecería en la película para la televisión Hallmark Friends at Last.

Las series y películas más famosas en las que aparece Sara Paulson son estas:

América oculta (1995)

Haciendo tiempo para volver a casa (1998)

Lo que ellas quieren (2000)

Camino a la guerra (2002)

Abajo el amor (2003)

Una lección de vida (2006)

A Christmas Wedding (2006)

Cupid (2009)

Navidad en noviembre (2010)

American Horror Story (2011-2021)

12 años esclavo (2013)

The Post (2017)

Bird Box: A ciegas (2018)

Ocean’s 8 (2018)

Glass (2019)

Ratched (2020)

Mrs. America (2020)

Aguanta la respiración (2024)

Todo vale (2025)

Revelan primeras imágenes de Sarah Paulson para la nueva temporada de “Monstruo” de Netflix

Se reveló que Sarah Paulson tendrá una aparición especial en la serie “Monstruo” de Netflix.

En redes sociales, se difundieron las primeras imágenes de Sara Paulson caracterizada como Aileen Wourmos.

Las fotografías muestran a la actriz usando una bata café y pants, luciendo irreconocible para sus fans.

La actriz dará vida a Aileen Wuormos, “La doncella de la muerte”, trabajadora sexual que mató a siete hombres en distintas regiones de Estados Unidos entre 1989 y 1990.

Ahora bien, la nueva temporada de “Monstruo” de Netflix no se centrará en Aileen Wourmos, sino en Lizzie Borden, mujer acusada de matar en 1892 a sus padres con un hacha.

La nueva entrega de la serie de Ryan Murphy explorará el impacto que tuvo Lizzie Borden y su conexión con otras asesinas como Aileen Wourmos.