Este es el caso real de Lizzie Borden que Netflix lleva a “Monstruo”

El caso real de Lizzie Borden es uno de los más peculiares que existen en los Estados Unidos.

Esto porque Lizzie Andrew Borden fue sospechosa de asesinar con un hacha a su padre y su madrastra el 4 de agosto de 1892 en Fall River, Massachusetts.

De acuerdo con los testimonios, las únicas personas que estaban presentes en la residencia donde ocurrieron los crímenes eran Lizzi y la sirviente Bridgette.

Primero se encontró el cuerpo de Andrew Borden, el papá de Lizzie, y después el de Abby Borden; ambos habían sido golpeados con objeto afilado.

Respecto a los motivos del crimen, se especularon varias cosas: que hubo problemas familiares por dinero y hasta su padre fue acusado de abuso .

Según se relata, Eli Bence, un farmacéutico local, días antes no le quiso vender ácido prúsico a Lizzie Borden, quien lo quería aparentemente para limpiar un abrigo de piel.

Ante tal testimonio, se especuló que Lizzie Borden había intentando envenenar a su familia.

Después del asesinato de su padre y madrastra, Lizzie Borden fue detenida el 11 de agosto de 1892, aunque su juicio comenzó 11 meses después.

Aunque se intentó inculpar a Lizzie Borden, nunca se encontró el arma homicida ni evidencia que la incriminara.

Por ello, tras una hora y media de deliberación, Lizzie sería absuelta. El 1 de junio de 1927 murió a causa de una neumonía.

Netflix contará el caso de Lizzie Borden en la nueva temporada de “Monstruo”

El personaje será encarnado por la actriz Ella Beatty, de 25 años de edad.

Además de Beatty, a la producción se sumó Sarah Paulson, quien interpretará a Aileen Wuornos en una aparición especial.