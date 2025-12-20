Te platicamos quién es Ella Beatty, la actriz que es parte de la nueva temporada de “Monstruo” de Netflix.

Ella Beatty volverá a Netflix para trabajar con Ryan Murphy para su serie antológica “Monstruo”.

¿Quién es Ella Beatty?

Ella Beatty es una actriz estadounidense. Sus padres son los actores Annette Bening y Warren Beatty.

Ella Beatty, actriz (@ellabeattyy / Instagram)

¿Cuántos años tiene Ella Beatty?

En la actualidad, Ella Beatty tiene 25 años de edad. Nació el 8 de abril del 2000 en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

¿Quién es el esposo Ella Beatty?

Pese a ser una figura pública, se desconoce si Ella Beatty tiene una relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Ella Beatty?

Por su fecha de nacimiento, Ella Beatty es del signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Ella Beatty?

Ella Beatty no tiene hijos.

¿Qué estudió Ella Beatty?

La actriz Ella Beatty estudió arte dramático en la Julliard School.

¿En qué ha trabajado Ella Beatty?

En su breve carrera como actriz, Ella Beatty ha aparecido en estas películas y series:

Feud: Capote vs The Swans (2004)

Si pudiera, te patearía (2025)

De igual manera, Beatty tiene algunos créditos en teatro al aparecer en:

Appropriate (2024)

Fantasmas (2025)

Mala conducta sexual de las clases medias (2025)

Ella Beatty será parte de la nueva temporada de “Monstruo” de Netflix

La nueva temporada de “Monstruo” de Netflix contará con la participación de Ella Beatty.

El papel que interpretará Beatty será el de Lizzie Borden, mujer sospechosa de haber asesinado a sus padres con una hacha en 1892 en Fall River, Massachusetts.

Borden sería absuelta del crimen, aunque su caso tuvo tipo de prejuicios y generó controversia en la sociedad de la época.

Además de Ella Beatty, se confirmó que Monstruo temporada 4 contará con una aparición de Sarah Paulson como Aileen Wuornos.

A lo largo de la serie se revisará el impacto de Lizzie Borden y su influencia en casos como el de Aileen Wournos, quien mató a siete hombres en Estados Unidos.