Una integrante de Las Perdidas participará en La Granja VIP, así lo reveló una conocida influencer.

La Granja VIP inicia el domingo 12 de octubre y una de Las Perdidas sería una de las 16 participantes del reality de Disney+.

Aseguran que una de Las Perdidas será parte de la Granja VIP

La Granja VIP ya está anunciado a sus participantes y Vanessa Labios 4K -de 34 años de edad- asegura que una de Las Perdidas estará en el reality.

Durante un en vivo, Vanessa Labios 4K fue cuestionada sobre si sería parte de La Granja VIP.

Una del clan de "las perdidas" estará en LA GRANJA DE LOS FAMOSOS



¿Será KARINA TORRES?



La influencer VANESSA LABIOS 4K confirmó que una de sus amigas estará en el reality de TvAzteca



Según dicen NINEL impidió su entrada a la CASA DE LOS FAMOSOS…

La influencer respondió que no, pero que una de sus amigas de Las Perdidas sí estaría en programa.

“Creo que la que va a estar es una de nosotras, pero no le voy a decir quien. Yo no, una de mis otras hermanas va a estar en La Granja, por eso está muy desaparecida” Vanessa Labios 4K

Vanessa Labios K no quiso revelar quién de sus amigas estará en La Granja VIP, pero aseguró que el reality sería todo un éxito.

“Como va a estar mi hermana en La Granja ese programa va a ser un éxito. Se lo perdieron La Casa de los Famosos, ni modo” Vanessa Labios 4K

Aunque Vanessa Labios 4K no quiso revelar el nombre de la siguiente participante de La Granja VIP, las especulaciones iniciaron.

Hay quienes creen que será Paola Suárez -de 33 años de edad- mientras otros aseguran que es Evelyn ‘La mamita’ Hernández, de 30 años de edad.

La Granja VIP (La Granja VIP 'X' @lagranjavipmx)

Estos son los famosos confirmados en La Granja VIP

Hasta el momento, La Granja VIP ha confirmado a 6 de sus 16 participantes:

Los fans de Las Perdidas esperan con ansias el anuncio del nombre de la que podría ser una de las participantes de La Granja VIP.

Aunque muchos quisieran que fuera Karina Torres, de 35 años de edad, se sabe que tiene varios proyectos en puerta como la obra de El Tenorio Cómico.

La Granja VIP se estrena el 12 de octubre a las 8:00 de la noche por Azteca Uno Disney+.