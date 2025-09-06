¿Dalilah Polanco será finalista de La Casa de los Famosos México 2025? Ven un patrón en el reality que podría vaticinar su destino.

Tras la terrible caída que sufrió Dalilah Polanco -de 47 años de edad- en La Casa de los Famosos México 2025, usuarios creen que podría ser de buena suerte.

Dalilah Polanco preocupó a todos sus seguidores y compañeros de La Casa de los Famosos México 2025.

Luego de que en la prueba por el robo de salvación sufrió una fuerte caída.

Tras el fuerte golpe, Dalilah Polanco tuvo que ser atendida por los médicos y aunque ya regresó al reality, tiene lesionado el pie y la mano.

Sin embargo, usuarios ven que la caída de Dalilah Polanco podría vaticinar que será finalista de La Casa de los Famosos México 2025.

A través de redes sociales se difundió un patrón que ha marcado el reality y que sería de buena suerte para Dalilah Polanco sin importar su cuarto.

Ya que se recordó que hay dos personas que también se han lastimado el pie y han logrado llegar a la final de La Casa de los Famosos México:

Arath de la Torre, de 50 años de edad

Briggitte Bozzo, de 24 años de edad

¿Dalilah Polanco podrá seguir en La Casa de los Famosos México 2025?

Pese a las buenas intenciones de los usuarios, la lesión de Dalilah Polanco ha resultado más grave y deberá pasar 6 semanas en muletas.

Por lo que muchos creen que Dalilah Polanco no podrá continuar en La Casa de los Famosos México 2025, pues no podría realizar las pruebas.

Así lo platicaron Shiky y Mar Contreras, quienes consideran que va a ser complicada la participación de Dalilah Polanco de ahora en adelante.

Mientras que Shiky cree que Dalilah Polanco no se va a rendir, Mar Contreras considera que se debe de plantear si lo más adecuado es continuar en el reality.

Asimismo, le insinúo a Shiky que deberían de platicar como cuarto si deberían de salvar a Dalilah Polanco.

Sin embargo, Dalilah Polanco ha mostrado una gran fortaleza y ha querido hacer las cosas por ella misma para seguir en La Casa de los Famosos México 2025.