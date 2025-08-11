Mariana Botas -de 35 años de edad- revela que se besuqueó con Drake Bella toda una noche en el antro.

Drake Bell -de 39 años de edad- era el crush de Mariana Botas y pudo besarse con él, así lo presumió en La Casa de los Famosos México 2025.

Mariana Botas confiesa que se besó con Drake Bell en La Casa de los Famosos México 2025

En 2022, Mariana Botas y sus amigas de Envinadas invitaron a Drake Bell a su podcast, pues era el crush de la actriz.

Los fans de Envinadas le comenzaron a comentar a Drake Bell que fuera al podcast y él accedió.

La actriz MARIANA BOTAS confesó que pasó TODA UNA NOCHE besando a DRAKE BELL 🫦



¿Solo se besaron? 👀😱😳#LaCasaDeLosFamososMx #MarianaBotas #DrakeBell #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/TxXJkOsIOQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 10, 2025

“El fandom envinado hizo mi sueño realidad”, contó Mariana Botas, quien narra que el manager de Drake Bell la invitó a su hotel a conocerlo.

Mariana Botas acudió a la invitación y Jessica Segura -de 42 años de edad- la acompañó.

“Esto nunca lo he contado. El año pasado fue el cumpleaños de un amigo y me encuentro a Juanjo, el manager de Drake, y me dice, ahorita va venir Drake” Mariana Botas

La conductora asistió a una fiesta a la que Drake Bell también estaba invitado y se saludaron.

“Me abrazó, la verdad es que me lo besuquié toda la noche en el antro. Pero él me traía agarrada de la mano y pongan una canción para bailar con ella” Mariana Botas

Mariana Botas dice que Drake Bell fue caballeroso con ella y muy atento, además de que toda la noche se besaron.

“El mejor día de mi vida (...) íbamos en la camioneta de Drake y me venía cantando”, dijo Mariana Botas sobre su encuentro con Drake Bell.

Mariana Botas y Drake Bell en 2022 (@marianabotasl / Instagram)

¿Mariana Botas y Drake Bell fueron novios? Esto pasó

Tras su noche de ensueño con Drake Bell, Mariana Botas recibió un mensaje del cantante al día siguiente.

Mariana Botas se emocionó pues le escribió: “Besarte anoche fue realmente increíble”.

La conductora guardó la conversación, pero su relación con Drake Bell parece que no prosperó.

Circula en redes sociales un video donde Drake Bell le deseó suerte durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2025.

La anécdota de Mariana Botas se volvió viral rápidamente y muchos creen que su historia es totalmente verídica.