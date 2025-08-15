Drake Bell -de 39 años de edad- fue confrontado por las declaraciones que dio Mariana Botas en La Casa de los Famosos México 2025.

De acuerdo con Mariana Botas -de 35 años de edad- se “besuqueó” con Drake Bell toda la noche durante una salida a un antro.

Drake Bell actúa el beso que Mariana Botas contó en La Casa de los Famosos México

Drake Bell sostuvo un encuentro con la prensa, siendo algunos reporteros quienes cuestionaron su cercanía con Mariana Botas.

Esto debido a que la historia de Mariana Botas resonó fuerte en redes sociales, siendo que el cantante admitió haber visto dichas declaraciones.

Drake Bell y Mariana Botas (Especial)

Cuando reporteros le preguntaron a Drake Bell si era verdad el beso con Mariana Botas, el cantante comenzó a actuar la escena.

Con el humor que lo caracteriza, Drake Bell dijo que todo fue como en una película romántica.

Sin embargo, cuando los reporteros insistieron y pidieron confirmación, el cantante terminó por desmentir a Mariana Botas.

“No sé, no me acuerdo, estaba en un antro. No recuerdo nada”, finalizó Drake Bell.

Mariana Botas asegura que se besó con Drake Bell

La historia que contó Mariana Botas es diferente a lo que aseguró Drake Bell a reporteros.

De acuerdo con la actriz, fue en el 2022 cuando el supuesto besuqueo tuvo lugar.

Todo empezó cuando Drake Bell fue como invitado Envinadas, el podcast de Mariana Botas.

La actriz dijo que desde ese momento un sueño se hizo realidad, pues el cantante había sido su crush de toda la vida.

Pero que poco después se reencontraron en la fiesta de cumpleaños de un amigo, misma que se llevó a cabo en un antro:

“Esto nunca lo he contado. El año pasado fue el cumpleaños de un amigo y me encuentro a Juanjo, el manager de Drake, y me dice, ahorita va venir Drake”. Mariana Botas

De acuerdo con Mariana Botas, Drake Bell se alegró mucho al verla, siendo que no se separaron el resto de la noche.

Incluso, asegura la actriz, el cantante la tomaba de la mano y pedía canciones exclusivas para bailar con ella:

“Me abrazó, la verdad es que me lo besuqueé toda la noche en el antro. Pero él me traía agarrada de la mano y pongan una canción para bailar con ella” Mariana Botas

Las declaraciones de Mariana Botas no fueron tomadas a la ligera en redes sociales.

Internautas comenzaron a compararla con Martha Higareda, quien se ha hecho de fama por sus anécdotas exageradas.

Pero, ahora nuevas dudas surgieron después de que Drake Bell desmintiera haberse besado con Mariana Botas.

Aunque reconoció conocerla desde hace años y que ambos son buenos amigos.