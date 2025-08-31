A través de las redes sociales usuarios explotaron en contra de Cuarto Día por insulto racista hacia El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025.

Usuarios exigen una fuerte sanción a los integrantes del Cuarto Día en La Casa de los Famosos México 2025 por referirse se manera racista a El Abelito, de 25 años de edad.

Este es el insulto racista de Cuarto Día hacia El Abelito por el que está siendo funado

A más de un mes del estreno de La Casa de los Famosos México 2025, Cuarto Día no ha logrado ganarse el cariño del público.

El Abelito, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Y es que muchos consideran que Cuarto Día ha tenido una serie de actitudes que no ha sido del agrado de las personas, pero en esta ocasión se convirtieron en tendencia por lanzar un insulto racista hacia Abelito.

Esto luego de que Cuarto Día comparó a El Abelito con un “mono” en La Casa de los Famosos México 2025.

Todo sucedió durante una plática que tuvieron en el Cuarto Día, donde se encontraban presentes:

Mariana Botas de 35 años de edad

El Guana de 38 años de edad

Shiky de 53 años de edad

Dalilah Polanco de 47 años de edad

Facundo de 47 años de edad

En ese momento hicieron una comparación de los integrantes del Cuarto Noche con animales.

En ese momento señalaron que Alexis Ayala sería como un león viejo “que va a morir ya” porque todos lo veneran.

Sin embargo, Mariana Botas preguntó “¿Abelito es el mono?”, por lo que todos sus compañeros se empezaron a reír.

El Guana destacó: “Abelito es la suricata”, lo que volvió a generar la risa entre los integrantes de Cuarto Día.

Qué asco son los de día!!! Despreciables!! Diciéndole leon viejo a Alexis y mono a Abelito! Y miren de risa. #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx3 #LCDFLMX3 pic.twitter.com/n5IQxwCuI1 — ➜ 𝙼𝚊𝚛𝚒𝚊 ☾💜 (@mariamoon87) August 30, 2025

Usuarios exigen sanción a Cuarto Día tras comentario racista contra El Abelito

Para el Cuarto Día se trató una comparación divertida de sus compañeros de Cuarto Noche con animales.

Sin embargo, este momento originó indignación en las redes sociales por lo que de inmediato pidieron que Cuarto Día sea sancionado por su actitud.

Y es que consideran que este tipo de pláticas no se deberían de permitir dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

“Espero que esta plática salga en el cine”, “Se hacen pendejos”, “Que horror haberle dado algunos votos a Guana”, “Puras hienas, es lo que son”, “Ojalá para que todos se caguen de risa y ustedes queden como payasos”, se pude leer en las redes sociales.

Incluso algunos usuarios han señalado censura en La Casa de los Famosos México 2025 y es que han destacado que tras esta plática se cambió la transmisión a otra sección de la casa.

Usuarios acusan que ya no se pudo seguir escuchando los comentarios de Cuarto Día porque fueron censurados, por lo que no saben si realizaron declaraciones más fuertes.