Esto fue lo que le paso a El Abelito durante la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025 del viernes 29 de agosto.

Después de vivir un intenso robo de la salvación, los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se descontrolaron.

¿Qué le pasó a El Abelito en la fiesta temática de La Casa de los Famosos México 2025?

El Abelito fue el protagonista d la fiesta temática Hawái Neón en La Casa de los Famosos México 2025.

El Abelito le toco uno de los momentos más inesperados de la noche, esto cuando le jalaron del cabello con todas las fuerzas.

En videos de redes sociales se puede ver que los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 estaban muy entusiasmados cantando “La vecindad del Chavo” mientras se empujaban.

Cuando de pronto se puede notar que Shiky, sin ninguna razón decide agarrar de los cabellos a El Abelito mientras lo zangolotea una y otra vez.

El Abelito no pudo ver quien de todos fue quien le hizo la broma pesada, pues la mayoría se estaban llevando bruscamente.

En otro de los videos, El Abelito no se quedo atrás y provoco un incidente que involucro a Aldo Tamez de Nigris.

El Abelito encontró un zapato y sin pensarlo se lo aventó directamente a Aldo Tamez de Nigris, lo que le provoco un golpe en la cara.

Sin duda, Los habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se descontrolaron mientras disfrutaban de una velada paradisiaca.

Cuarto Día se burla de El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025

Videos de redes sociales se puede comprobar que el cuarto Día se estaba burlando de El Abelito.

“Ahí está su cuarto “el buenas vibras” burlándose de Abelito llamando mono y zuricata” se puede leer en la publicación.

La platica transcurrió cuando el cuarto Día puso en debate sobre el cariño que le tienen a El Abelito en cuarto Noche.

“Lo veneran como eso cuando un León va a morir” dijo Shiky, mientras que todos se empezaron a reír.

“Abelito es el mono” expresó Mariana Botas, mientras que El Guana decía que El Abelito es un “zuricata”.