Jorge Carbajal explotó contra Verónica Castro tras su lamentable entrevista en Ventaneado, donde dio su versión sobre el presunto acoso sexual contra menores de edad del que se le acusa.

Como era de esperarse, Verónica Castro se dijo inocente y afirmó que la menor que la señala de acoso, junto con algunos medios de comunicación, han tergiversado la realidad para destruir su imagen pública.

Ante ello, Jorge Carbajal y Felipe Cruz, del programa ‘En Shock’, donde se destapó el escándalo’, ya reaccionaron, exigiéndole a Verónica Castro que los demande para que así puedan exponer “toda la verdad” sobre el presunto acoso sexual.

Jorge Carbajal consideró que Verónica Castro hizo “el peor de los ridículos” con la entrevista que ofreció a Ventaneando, en la que fingió demencia sobre las conversaciones inapropiadas que sostuvo con menores de edad.

En orimer lugar, Jorge Carbajal criticó que Verónica Castro haya hecho la entrevista vía telefónica, presumiendo que así la primera actriz habría intentado protegerse:

Jorge Carbajal destacó que en la entrevista con Venteando, Verónica Castro apareció transformada, ya que dejo de ser “la señora enojada, grosera”, que amenazó a periodistas por darle voz a las presuntas víctimas de acoso sexual o decir cosas que le desagradaron:

Verónica Castro “ya no era la señora enojada, grosera, que ningunea a todo mundo porque no tenemos nadie para comer, ya no era esa señora, la misma que trató mal a Ana María Alvarado, ahora era la señora linda, bonita, sonriente y preciosa que conocimos en la televisión, fíjense nada más la estrategia: ‘no les voy a dar el gusto de que me vean enojada ni preocupada’”

Jorge Carbajal