Verónica Castro estaría empeorando su situación, pues Jorge Carbajal fue bendecido por Ana María Alvarado para “acabar con Verónica Castro”, luego de que la actriz amenazara a la conductora.

Hace unos días el programa ‘En Shock’, conducido por Felipe Cruz y Jorge Carbajal, reveló que Verónica Castro había tenido conversaciones con temas sexuales , con algunas de sus fans, quienes eran menores de edad.

La actriz, de 69 años de edad, exigió a los conductores de ‘En Shock’ y Gustavo Adolfo Infante que se disculparan.

Verónica Castro no ha dicho nada sobre el acoso a menores de edad, pero en Ventaneando siguen culpando a Yolanda Andrade

Pero ahí no paró la situación, pues hace unos días le reclamó a Ana María Alvarado, de 53 años de edad, por decir que ella le daba dinero a las personas.

Le exigió que desmintiera esto, pero como la conductora de ‘Sale el Sol’ lo olvidó, Verónica Castro la amenazó diciendo que sus abogados ya tenían toda la información del celular de Ana María Alvarado.

En la más reciente emisión de ‘En Shock’, Jorge Carbajal habló de las amenazas que recibió Ana María Alvarado, por parte de Verónica Castro.

Jorge Carbajal recordó que ellos había desmentido a Ana María Alvarado, luego de que dijera que Verónica Castro le dada dinero a Tiara, joven de 19 años, involucrada en el chat inapropiado.

Al final agradeció a la periodista por permitirle usar el video, donde habla de las amenazas de Verónica Castro.

“Le quiero agradecer que nos haya prestado su material y me mando un recado, dijo que sí me prestaba el material y que también me prestaba su reputación”

Jorge Carbajal