El youtuber Ponchote pidió que en el caso de presunto acoso sexual contra Verónica Castro, se proteja a las menores de edad involucradas.

En un video publicado el 12 de octubre a través de YouTube, Ponchote aplaudió la cobertura que Jorge Carbajal le ha dado al caso, presentando videos y capturas de pantalla con las charlas inapropiadas entre Verónica Castro y varias menores.

Ponchote alertó que en el caso hace falta la intervención de una autoridad que verifique si las jóvenes fueron víctimas o no de algún delito o incluso, que deslinde a Verónica Castro de culpa, si fuera el caso.

En el video titulado ‘¿Jorge Carbajal miente en el caso Verónica Castro?’, Ponchote aplaudió el trabajo de Jorge Carbajal y Felipe Cruz en el programa ‘En Shock’, de YouTube, destacando que ante todo, han buscado proteger a las menores involucradas:

Enseguida, Ponchote hizo preguntas que se les ha olvidado plantear a muchos medios, en su afán por salvar la imagen de Verónica Castro y para salvarse de las amenazas que la actriz ya ha lanzado contra algunos periodistas:

“¿Cuál es el punto más importante aquí?, ¿qué están haciendo los padres de estas mujeres pequeñas, por qué no están por lo menos pidiendo alguna explicación?, ¿por qué no están poniendo una denuncia? y ¿por qué no están cuidando a sus hijas?, ¿qué estaban haciendo en el momento en el que ellas estaban hablando”

Ponchote continuó, respondiendo a quienes han considerado que se ha hecho un escándalo de algo que no lo merece, destacando por qué ha sido correcto sacarlo a la luz:

“No sé exactamente cuáles eran las intenciones la señora Verónica Castro... per sí sé que está cometiendo conductas poco adecuadas para una señora de su edad, que pueden tener repercusiones legales en ella, como siempre he dicho si alguien está ejerciendo un daño sobre algún menor no importa que sea Blancanieves, no importa lo que diga que sea la persona, hay que buscar, hay que indagar y hay que actuar conforme a eso”

Ponchote, youtuber