Tras ser señalada de presunto acoso a menores de edad, Verónica Castro continúa envuelta en el escándalo ahora porque amenazó a una periodista

A través de su canal de YouTube, Ana María Alvarado, de 53 años de edad, dio a conocer una conversación que sostuvo con la actriz Verónica Castro, de 69 años de edad.

Esto para hacer público que Verónica Castro le reclamó por asegurar que le daba dinero a una joven dando a entender que a cambio le pedía “cosas”.

Por lo que Ana María Alvarado se defiende y asegura que nunca se puso contra de la actriz, al contrario, la defendió así como retomó información -al igual que muchos medios- dio a conocer el periodista Jorge Carvajal.

“Yo lo que comenté es que ese chat se hizo por chicas que son fans de Verónica y hubo un momento donde la conversación no fue adecuada. Verónica cometió el error de seguir en la conversación y bromear de forma que no debían hacer”

Así como insiste que tampoco estuvo bien que se hablara del desnudo de Gabriel Soto.

Incluso, aclaró que el chat se llevó a cabo un año atrás y que éste fue creado para dañar la imagen de la famosa, quien inevitablemente cometió errores antes de darse cuenta que pretendían dañar su imagen.

Dado que Verónica Castro no entendió que la periodista la defendía, la atacó y Ana María Alvarado lanzó un duro golpe, ahora asegura que la actriz compra opiniones.

Esto porque Verónica Castro la acusó de recibir dinero a cambio de hablar mal de ella, por lo que la comunicadora aclara que nunca ha cobrado por hablar bien o mal de un famoso.

Pero, sabe que la artista sí ha pagado para que ciertos comunicadores se expresen bien de ella.

Por lo que Ana María Alvarado responde:

“Yo la acuso con ustedes y le digo que jamás he recibido un peso de ningún artista, es más, se los dejo mas claro, ningún artista me ha ofrecido dinero por hablar mal o bien de alguien, no sé si ella lo hacia, ya me acordé que sí, un día al señor Chucho Gallegos le habló para gritarle y recordarle que le había pagado por cosas”

Ana María Alvarado