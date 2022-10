En el aniversario número 33 del programa ‘Todo para la Mujer’, Ana María Alvarado y Maxine Woodside se dejaron ver más unidas que nunca, pese a las amenazas y reclamos de Verónica Castro.

Unos días antes, Ana María Alvarado reveló que Verónica Castro la acusó con Maxine Woodside por decir que había ayudado a una joven con sus gastos escolares, pues consideró que ante el escándalo en el que está metida, se puede malinterpretar la situación.

Por eso, Verónica Castro le exigió a Ana María Alvarado desmentir lo dicho e icluso le advirtió que tomará acciones legales en su contra y que tiene intervenido su teléfono, según dijo la periodista.

El viernes 14 de octubre, Ana María Alvarado y Maxine Woodside ofrecieron una conferencia de prensa por el 33 aniversario de ‘Todo para la Mujer’. Durante la charla, las periodistas destacaron la buena relación que han tenido todos estos años:

Maxine Woodside comentó que Verónica Castro se había comunicado con ella para felicitarla por el 33 aniversario de su programa radiofónico.

Estos comentarios dieron pie a que Ana María Alvarado recordara las amenazas que la primera actriz le expresó endías previos y hasta le mandó un mensaje por la supuesta intervención que hizo de su teléfono:

“Fíjate, hablas bien de ella [Verónica Castro] y se enoja, es la primera que veo que por defenderla se enoje, una cosa muy rara… pues le dijo que sus abogados saben qu digo por redes y qué digo en mi teléfono, pero luego les paso la clave para desbloquear cuando te tienen desviadas las llamadas, ya mi abogado me paso todos los datos y para desbloquear los hackeos, entonces, Vero, no te preocupes, ya no vas a saber que digo”

Ana María Alvarado