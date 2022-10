Luego de que un canal de YouTube asegurara que Verónica Castro había tenido conversaciones inapropiadas con fans menores de edad, la actriz responde y acusa a esta conductora de orquestar el rumor.

Todo inició cuando el canal de YouTube ‘En shock’, conducido por Jorge Carbajal, asegurara que tenían pruebas de que Verónica Castro había tenido conversaciones fuera de lugar con un grupo de fans.

Aseguran que tiene evidencia en video que demuestran que Verónica Castro, de 69 años de edad, tenía contacto con un grupo de menores entre 11 y 18 años.

Verónica Castro de 69 años de edad, habría comenzado a tocar temas íntimos y ‘subidos de tono’.

La actriz no se dejó de usuarios de redes sociales que la comenzaron atacar por las acusaciones emitidas en el programa ‘En shock’.

Asegura que quienes han difundido esta noticia, son personas que quieren seguidores o que recibieron dinero para propagar el rumor.

“Mírenlos, Grábenlos bien porque son los mismos que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago a saben de quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos dios mío” escribió la actriz

Con este comentario dio a entender que había una personas detrás de la noticia dada por el periodista Jorge Carbajal y podría tratarse de Yolanda Andrade.

Recordemos Yolanda Andrade aseguró hace unos años que fue esposa de Verónica Castro.

La actriz compartió un tuit donde insultaban a Yolanda Andrade, con lo que se infiere que ella cree que la información donde aseguran que ella mantenía conversaciones inadecuadas con menores, fue invención de su examiga.

Otra internauta aseguró que el acoso era una situación practicada por ambos géneros y que este rumor haría que Verónica Castro se retirara o muriera.

!Vaya! Yo pensé que la gente no comentaría nada pero así es hay hombres y mujeres con este tipo de manías me extraña que no haya denuncias, pero si se ofendió por lo que dijo Yolanda de su relación, con esta noticia igual y se nos va la señora verónica Castro.

La actriz contestó a este tuit asegurando que ella no temía a las posibles represalias de Yolanda Andrade.

“O sea que tú tienes miedo de que esa señora me mate? O me desaparezca? no te preocupes bebé estoy con dios y con la virgen que siempre me han cuidado. Por eso nunca han podido hacer nada estos entes. Gracias por tu preocupación”

Verónica Castro