Verónica Castro revictimiza a menor de edad quién la acusó de conversaciones inapropiadas y revela que ha decidido continuar con su vida pues en realidad nada ha pasado.

En medio de la controversia por las declaraciones que realizaron los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz en donde aseguraron que Verónica Castro había mantenido conversaciones inapropiadas con un grupo de fans menores de edad, la actriz decidió romper el silencio.

Las declaraciones de Verónica Castro se dan luego de que la periodista Ana María Alvarado denunció que la actriz la había amenazado.

A dos días de cumplir 70 años, Verónica Castro habló sobre las acusaciones en su contra y reveló que considera que la joven está siendo manipulada para que diga esas cosas.

Verónica Castro se defiende de acusaciones de mantener conversaciones inapropiadas con menores de edad

En pleno estreno del nuevo horario del programa ‘Ventaneando’, Verónica Castro concedió una entrevista a Pati Chapoy donde habló sobre como se encuentra luego de las acusaciones en su contra.

El pasado 3 de octubre en el programa de Youtube ‘En Shock’, los periodistas Jorge Carbajal y Felipe Cruz revelaron que habían accedido a materiales donde se podía ver a Verónica Castro manteniendo conversaciones inapropiadas con un grupo de fans menores de edad.

En medio de la controversia, sus propias fans salieron a defender a Verónica Castro, pero ahora la actriz da la cara y habló sobre todo lo que está pasando en su vida.

Verónica Castro se mostró feliz con el cambio de horario de Ventaneando, sin embargo señaló que no había terminado de comer bien luego de que habían recordado la polémica tras acusación de una menor de edad.

“Ahora si te voy a ver siempre, no me lo puedo perder porque con este horario me agarras justo a la hora del almuerzo y ya con esa entrada del programa hasta los chilaquiles se me atoraron, este horario me quedó perfecto” Verónica Castro

En su conversación, Verónica Castro destacó que se encontraba muy feliz por el apoyo que ha recibido, pues la verdad está saliendo a la luz y se ha demostrado que ella no ha tenido nada que ver con presuntas conversaciones inapropiadas.

“Estoy muy contentada, agradecida porque afortunadamente el grupo de chicas que compartí, se han comunicado, han sacado toda la verdad, han puesto todo en su lugar, se ha visto que no ha habido nada de nada” Verónica Castro

Verónica Castro puntualizó que todas las conversaciones las habían deformado pues en realidad no hubo nada malo en sus conversaciones.

“Todo deforman todo mal pero estas jovencitas junto con sus padres también hablaron pusieron todo en su lugar y estoy muy contenta y la verdad tiene que salir a flote” Verónica Castro

¿Verónica Castro revictimiza a menor de edad quién la acusó de conversaciones inapropiadas?

En su entrevista Verónica Castro revictimizó a la menor de edad quién la acusó de conversaciones inapropiadas, al señalar que se encuentra pérdida.

“Que me da mucha pena esta pobre muchacha que está como pérdida en lo que está haciendo, pues si me da tristeza, lastima, me duele mucho por que toda la gente que se ha acercado a mí en lo que he podido ayudar la he ayudado de corazón” Verónica Castro

Al ser cuestionada sobre la menor de edad quién la acusó de conversaciones inapropiadas, Verónica Castro cree que necesita amor porque dijo cosas que no son ciertas.

“No sé quién es, un ser necesitado de amor, no puede haber tanta maldad en alguien tan joven. Sacan a una joven y la avientan a una pantalla para decir cosas que no tienen coherencia y que están falseadas” Verónica Castro

Verónica Castro la revictimizó al señalar que la menor que la edad que la acusó necesita amor pues ha sufrido mucho desde que era pequeña.

“Me duele que hagan esto con gente jóvenes, porque parece que sufrió mucho de pequeñita que tuvo problemas graves, y hay que tener mucho cuidado con esa gente” Verónica Castro

¿Por qué Verónica Castro inició un chat con menores de edad?

Verónica Castro destacó que gracias a su participación en algunas series ha tenido contacto con jovencitas que han empezarlo a seguirla.

“Yo creo que a través de La casa de las Flores y esas series que se hacen juveniles, yo jamás pensé entrar a un grupo de gente tan joven con tantos problemas de tipo sexual, que se trataban en la serie. Se hablaban de esas cosas” Verónica Castro

Al ser cuestionada sobre porqué inició el chat, Verónica Castro confesó que en realidad fue en un momento donde se sentía mal ya que su mamá se encontraba enferma y era una manera de distracción.

“Yo estaba en otro mundo, porque estaba pasando un momento muy difícil, mi madre estaba muy enferma. Era un tema que querían abordar en grupo, ellas mismas decidían que se hiciera un zoom” Verónica Castro

Verónica Castro dejó en claro que todo lo sacaron de contexto, pues los papás también se encontraban en esas conversaciones.

“Tenía contacto con los papás, lo que pusieron fue todo fuera de contexto estos señores, dijeron cosas desagradables, seguramente alguien la está manipulando” Verónica Castro

Sobre la invitación que les habría hecho para acudir a su casa de Acapulco, dijo que era verdad pero que lo hacía así con todas las personas que conoce pues no tiene nada que ocultar.

“Hablaban de mi carrera, qué les vas a decir no digan eso, no hables de eso, les habla uno en doble sentido, pero tonterías, a mí me da asco lo que dicen esas gentes es de terror. Una mamá sería la primera en saltar, yo siempre les hago la invitación a Acapulco, soy una persona que siempre abro las puertas de mi casa” Verónica Castro

¿Verónica Castro demandará a las personas que la acusaron? Esto sabemos

Verónica Castro pidió que si en realidad hay algo en esas conversaciones se debe de presentar una denuncia, ya que no se deben de permitir esta clase de actos.

En su entrevista, Verónica Castro cuestionó que sea ahora que reaparece cuando salen ese tipo de acusaciones en su contra.

“Si realmente existe algo así debe de haber denuncia, como padre debes de salir y denunciar. Es una casualidad yo tenía tres años sin aparecer, sale la película. Que casualidad que siempre que sale algo mío aparecen alguien como diciendo vamos a aprovechar la publicidad, no espérate estoy trabajando” Verónica Castro

Sobre el video de Gabriel Soto, Verónica Castro señaló que fueron las jóvenes quienes se lo mostraron, pero ella entendió su curiosidad de jóvenes pero fue un tema que no le interesó ya que por su edad estaba lejos de la polémica.

“Yo no lo había visto, pero todo mundo lo vio, y ellas lo tenían, en ese grupo lo tenían, obvio son jóvenes, están en la edad de descubrir cosas. [Me comentaron] ‘te tenemos un regalito abue’ y dije ‘¡Ah, caray!, ese regalito si está muy bien, pero ni al caso’, no tengo nada que ver con ese tipo, ni por su edad, yo estoy más allá del bien y el mal, y es algo con lo que llegaban ellas” Verónica Castro

Verónica Castro confirmó que reabrió su cuenta de Twitter, pues no tiene nada que esconder.

“Si están en contacto, apoyándome, hablando de lo que realidad paso. Yo abrí el Twitter nuevamente, no tengo nada que guardar, si quieren hablar hablen honestamente, no hay problema, el problema lo tiene la gente” Verónica Castro

Al ser cuestionada sobre si ejercerá acciones legales, Verónica Castro confirmó que sí porque se lo ha pedido las personas.

Verónica Castro dejó en claro que ella continúa con su vida normal pues asegura que son personas que solo se quisieron aprovechar de su publicidad.

“Fíjate que sí, no por mí sino porque la gente lo estaba pidiendo. Son gente que no son normales y no saben lo que es pedir disculpa cuando se equivoca, entonces yo sigo con mi vida normal, como si no hubiera pasado nada porque no pasó nada” Verónica Castro