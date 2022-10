Jorge Carbajal comparó el caso de Verónica Castro con el de Sergio Andrade y le mandó un mensaje a Pati Chapoy ante las críticas que expresó en su contra el equipo de ‘Ventaneando’.

El 7 de octubre, Ventaneando dio cobertura al caso de Verónica Castro, acusando a Jorge Carbajal, el periodista que destapó el escándalo, de sacar de contexto las videollamadas de la actriz con menores de edad, persiguiendo fines maliciosos.

Los conductores de Ventaneando también acusaron al programa ‘En Shock’, coconducido por Felipe Cruz, de abordar el asunto con poco profesionalismo, pues dijeron, les faltó consultar a las dos partes del asunto, en este caso a Verónica Castro.

Ante ello, Jorge Carbajal y Felipe Cruz recordaron la cobertura que dio Ventaneando al caso de Gloria Trevi, en la que únicamente se incluyó el testimonio de las presuntas víctimas y jamás se le dio espacio a la cantante o a Sergio Andrade para contar su versión de los hechos.

“Yo que me acuerde, cuando sacaron la historia de Gloria Trevi y Sergio Andrade, no me acuerdo haber visto sentada a Gloria Trevi o a Sergio Andrade ahí, en Ventaneando, dando su opinión o su parte de la historia. Yo me acuerdo haber visto a esta a esta mujer que escribió el libro, Aline Hernández, estuvo sentada ahí hablando pestes de Gloria, pestes de Sergio, pestes de todo el mundo, yo no me acuerdo la otra parte”

Jorge Carbajal