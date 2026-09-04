Con el viernes botanero inicia hoy 4 de septiembre la Jornada 7 del Apertura 2026 de Liga MX. Es solo uno el partido programado, luego de que Puebla vs Toluca fuera pospuesto.

FC Juárez vs Pachuca es el partido del viernes botanero en la Jornada 7, mismo que será transmitido por FOX One y Canal 7 desde las 21 horas.

Partido en el viernes botanero de la Jornada 7 de Liga MX:

FC Juárez vs Pachuca | 21 horas | FOX One y Canal 7

FC Juárez vs Pachuca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 4 de septiembre

FC Juárez recibe a Pachuca en la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 4 de septiembre, partido que se jugará a las 21 horas.

Las plataformas de FOX One y Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: FC Juárez vs Pachuca

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Canal 7 y FOX One

FC Juárez es el peor equipo de la Liga MX sin puntos en su cuenta (Ali Arabpour / Ali Arabpour)

El partido Puebla vs Toluca no se jugará en el viernes botanero del 4 de septiembre

Puebla vs Toluca era el otro partido programado originalmente para jugarse en el viernes botanero del 4 de septiembre.

Sin embargo, debido a la participación de Toluca en la Leagues Cup, el partido ante Puebla fue pospuesto para el martes 15 de septiembre a las 19 horas.