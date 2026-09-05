Malas noticias para los fans del Spider-Verse, pues se anunció que Spider-Noir fue cancelada y solo tendrá una temporada en Amazon Prime Video.

La cancelación de Spider-Noir resulta sorpresiva, pues la serie tuvo una gran aceptación por parte del público y la crítica, además de tener varias nominaciones al Emmy.

Amazon Prime Video cancela Spider-Noir luego de una temporada

A través de Variety se dio a conocer que Amazon Prime Video canceló Spider-Noir tras una temporada, misma que fue estrenada en mayo de este mismo 2026.

Amazon Prime Video no dio razones del por qué de la cancelación de Spider-Noir, la cual fue una coproducción con Sony, que es quien tiene los derechos del personaje.

Spider-Noir (Amazon Prime Video)

El anuncio tomó por sorpresa a todos los fans y medios especializados, pues la serie tuvo un gran recibimiento en su estreno por parte de público y crítica.

Siendo considerada una de las mejores series de superhéroes de los últimos años, tanto así que fue nominada a 11 Premios Emmy y registra millones de visualizaciones en este momento.

Debido a este éxito, se esperaba que la serie tuviera más tiempo en la plataforma de Amazon; sin embargo, parece que hubo detalles que el público no conocía que llevaron a su cancelación.

Spider-Noir (Amazon Prime Video)

Cancelación de Spider-Noir en Prime Video recuerda al caso de Wonder Man

Algo que se ha comentado al respecto es que la cancelación de Spider-Noir en Prime Video tiene muchas similitudes con lo sucedido con Wonder Man.

Tanto Spider-Noir de Prime Video como Wonder Man de Disney+ fueron series de superhéroes muy bien recibidas que se cancelaron después de una temporada.

Ambas recibieron nominaciones a los Emmy y aún así sus plataformas no decidieron continuar con su desarrollo, a pocos meses de su estreno.

En el caso de Wonder Man se aludió que fue por baja audiencia, pero con Spider-Noir no hay pretexto, pues tuvo una gran cantidad de visualizaciones en su estreno y semanas subsecuentes.