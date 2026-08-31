Yolanda Reyes, mamá de Mariana Ochoa, explota por críticas de Aldo Rendón y le aclara que no la sacaron de OV7 como presume en La Casa de los Famosos México 2026.

La mamá de Mariana Ochoa acudió a la pregala de La Casa de los Famosos México 2026 y mencionó que Aldo Rendón ya rebasó los límites, pues ha lanzado comentarios indignantes contra la cantante.

Mamá de Mariana Ochoa está harta de Aldo Rendón

Yolanda Reyes expresó que Aldo Rendón la tenía harta por molestar constantemente a Mariana Ochoa al asegurar que Mariana Ochoa fue despedida de OV7.

“Al que ya me hartó es Aldo, porque se pone a hablar que la sacaron de OV7, señor Aldo ojalá vea esto, para que se informe bien que a mi hija no la sacaron, el grupo se desintegró”, expresó la mamá de Mariana Ochoa.

Aldo Rendón ha atacado en diversas ocasiones a Mariana Ochoa, mencionando que la habían “corrido” de OV7 e incluso mencionó que se posicionaría detrás de ella para decírselo.

Doña Yolanda, mamá de Mariana Ochoa, hablando por todo México defendiendo a su hija de la Alda, quien se ha dedicado a decir mentiras sobre OV7 y a hostigarte.



Qué reina, de tal palo tal astilla.



MARIANA SE QUEDA 🔥#LaCasaDeLosFamososMx#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/yqZSkSoifg — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 31, 2026

Es por eso que Yolanda Reyes aclaró que Mariana Ochoa nunca fue despedida de OV7, el grupo se desintegró.

Incluso, la mamá de Mariana Ochoa expresó que OV7 se había desintegrado por culpa de malos manejos: “Por favor deje de estar repitiendo todo el tiempo que a mi hija la sacaron, porque no es verdad”.

Yolanda Reyes también manifestó su molestia por los comentarios de Aldo Rendón sobre el físico de Mariana Ochoa.

“Párele su tren, por favor. Mi hija va a sacar su carácter y no le va a gustar” Yolanda Reyes, mamá de Mariana Ochoa

Mariana Ochoa ya mostró su hartazgo por la actitud de Aldo Rendón

La mamá de Mariana Ochoa expresó que la cantante tiene un carácter fuerte y a Aldo Rendón no le va a gustar cuando le conteste.

“Cuando le pongan el alto como dios manda a ver qué hace señor Aldo” Yolanda Reyes, mamá de Mariana Ochoa

Y tal como la mamá de Mariana Ochoa predijo, la cantante ya mostró su hartazgo y le respondió mientras elegían comida para la semana.

Mariana Ochoa pidió nopales para cocinar en la semana y Aldo Rendón le expresó que para qué los quería, si ella iba a ser eliminada.

La cantante respondió tranquila: “Ay sí, ya me quiero ir. La verdad aguantarte es un poco difícil” a lo que Aldo Rendón ya no respondió.