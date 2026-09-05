Natanael Cano desató rumores por su comportamiento en la alfombra roja de Premios Juventud 2026, donde apareció junto a Gabito Ballesteros.

El jueves 3 de septiembre se realizaron los Premios Juventud 2026 en Marbella, España, donde Natanael Cano fue uno de los invitados a la alfombra roja, pero llamó la atención su comportamiento errático.

El cantante fue parte del show musical de Premios Juventud 2026 y hay quienes aseguran que cantó en estado inconveniente.

Natanael Cano desata polémica por su comportamiento en Premios Juventud 2026

Gabito Ballesteros y Natanael Cano posaron juntos en la alfombra roja de Premios Juventud 2026, pero se notaba extraño el comportamiento del intérprete de “PRC”.

Natanael Cano estuvo a punto de tropezar con Gabito Ballesteros, quien lo detuvo para que les atacaran fotos en la alfombra roja.

Natanael Cano desata polémica por su comportamiento en Premios Juventud 2026 (Especial)

El cantante se notaba en estado inconveniente, por lo que muchos aseguran que estaba ebrio o incluso bajo el influjo de alguna droga.

Natanael Cano se tocó la nariz, se sacudió y posteriormente posó para las fotos con el pulgar hacia arriba.

Posteriormente, Natanael Cano se retiró de la alfombra roja y fue parte del show musical del evento.

Natanael Cano cantó “Mar azul” y “CR7” en Premios Juventud 2026

Tras su “atropellado” paso por la alfombra roja de Premios Juventud 2026, Natanael Cano se subió el escenario para cantar los temas de su nuevo disco “Natanael Cano vol. 1”.

El mexicano cantó “Mar azul” y “CR7″ con un vaso en la mano y muchos aseguran que no se le entendía lo que interpretaba.

Los fans expresaron su preocupación, pues aseguran que es evidente que el cantante se encuentra “mal”.

Natanael Cano no compartió videos o fotos de su paso por Premios Juventud 2026 y solo publicó una foto posando con un avión privado.