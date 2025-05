Luego de 7 semanas, llegamos al final de The Last Of Us 2 en HBO Max este 25 de mayo de 2025.

Este domingo se emite el capítulo final de The Last Of Us 2 en HBO Max, por lo que los fans se preguntan si será a la hora de siempre o habrá algún cambio.

Horario en México del final de The Last Of Us 2 en HBO Max

El final de The Last Of Us 2 en HBO Max se podrá ver este día:

Fecha: 25 de mayo de 2025

Horario: 7:00 p.m. en México

HBO Max no hará cambios de último momento ni nada por el estilo con el final de The Last Of Us 2, respetando el horario de los otros capítulos hasta el momento.

Otra cosa a mencionar, y que a muchos les sorprenderá, es que este capítulo final de The Last Of Us 2 será uno de los más cortos de la temporada.

Durando 49 minutos en total, ha molestado a más de una persona, pues esperaban que fuera el más largo al ser el final.

Al parecer, la gente de HBO Max y Naughty Dog decidieron ir al punto central y dejarse de rodeos en este capítulo para cerrar por todo lo alto The Last of Us 2.

The Last of Us (HBO Max)

¿Qué pasará después del final de The Last Of Us 2 en HBO Max?

La historia de Ellie no se acabará con el final de The Last Of Us 2 en HBO Max; aún quedan varias cosas por explorar, sobre todo si es que jugaste el juego.

HBO Max ya confirmó que tras el final de The Last Of Us 2, habrá una tercera temporada sobre la historia de Abby, como en el título de PlayStation.

Además, Craig Mazin, uno de los creadores de The Last Of Us 2, mencionó que viendo el desarrollo del show, es probable que necesiten una cuarta temporada para contar toda la historia.

Así que aún queda mucho por ver de este universo, por lo menos en su versión para televisión, la cual ha resultado bastante exitosa.

The Last of Us 2 (Max)

