Scarlet Gruber, la actriz que hará de Gloria Trevi para la serie de Televisa, es hija del famoso venezolano Gabriel Fernández ‘El Chamo’.

Aunque Scarlet Gruber de 33 años de edad ve a Omar Fierro como su papá, esta no deja de lado el lazo de sangre que tiene con Gabriel Fernández ‘El Chamo’, su verdadero padre.

Este lazo familiar recientemente llamó la atención por el parecido físico que tiene la actriz con el famoso venezolano de 57 años de edad.

Así que te contamos quién es el famoso padre de Scarlet Gruber, la actriz de Televisa que proviene de una familia de estrellas.

La investigación sobre quién es Scarlet Gruber sigue, sobre todo porque ha llamado la atención el parecido físico que tiene con Gloria Trevi.

Recientemente, la actriz que hará de Gloria Trevi en su bioserie compartió algunas fotografías caracterizada, lo que llamó la atención a sus redes sociales y un hombre que aparece en su feed.

Y no, no se trata de su pareja, sino de su papá Gabriel Fernández ‘El Chamo’, el músico que muchos recordarán y que otros desconocían se trataba de su progenitor.

Y es que si el rostro de Scarlet Gruber te parecía conocido, tal vez era porque es idéntica a su papá. Y aquí la prueba.

Gabriel Fernández ‘El Chamo’, fue un famoso cantante en los 80′s y su apodo proviene de la agrupación a la que pertenecía, ‘Los Chamos’. También se le conoce como ‘El Chamo’ Gabriel.

Como ya te habrás dado cuenta, Gabriel Fernández ‘El Chamo’ es nacido en Venezuela, país en donde sigue desarrollándose profesionalmente, pero ahora como:

Actualmente Gabriel Fernández ‘El Chamo’ trabaja en Radio Caracas Televisión (RCTV), Venevisión y Televisa.

Gabriel Fernández ‘El Chamo’ es el padre de Scarlet Gruber, la hija que tuvo junto a Astrid Gruber, pero no la única junto a su entonces primera esposa

‘El Chamo’ también tuvo junto a Astrid Gruber a su hija Stephanie Fernández, de quien se desconoce su edad.

Recientemente, el famosos dio un hermano más a Scarlet Gruber, se trata de Gabriel Alejandro Fernández de 11 años de edad, quien tiene por mamá a la cantante Solange Motta.

Por otra parte, hace un año murió la madre de Gabriel Fernández ‘El Chamo’, María Bernadette, tras estar por algunos días delicada de salud.

En 2018 en su cuenta de Instagram, el cantante compartió la muerte de su papá Agustín Fernández, a quien le decía ‘El ferriño’.

Actualmente se desconoce cuál es el estado civil del padre de Astrid Gruber.

Los Chamos fue el grupo musical en donde Gabriel Fernández ‘El Chamo’, padre de Scarlet Gruber, dio a conocer su talento musical desarrollado desde que era un niño.

Esta agrupación surgió en 1981 en Caracas, Venezuela, y era una boyband, es decir, una banda conformada por puros hombres, en este caso seis integrantes.

Los Chamos formaron parte de la ola de bandas de pop que le dieron la vuelta a América Latina como:

Aunque Gabriel Fernández ‘El Chamo’ se integró es una segunda ola de cambios, es de los más recordados de la banda.

Y así como hubo un reencuentro de Timbiriche y son de las bandas más recordadas, lo mismo pasó con Los Chamos en Venezuela.

En los 2000′s, Los Chamos se reencontraron e incluso asistieron a TV Azteca México a dar a conocer su disco Chamos 08 con una nueva canción “Y Todavía”.

Actualmente se sabe que Gabriel Fernández ‘El Chamo’ trabaja junto a los hermanos W, Walter Márquez y Winston Márquez, preparan otro disco para sus fans.

Cabe destacar que Gabriel Fernández ‘El Chamo’ también tuvo un breve paso por Menudo, exactamente de una semana y media, por lo que vivió un extraño hecho con Edgardo Díaz.

Cuando surgió la serie de Menudo, algunos de los integrantes acusaron abuso sexual contra el exmanager de la boyband, Edgardo Díaz de 75 años de edad.

Y como Gabriel Fernández ‘El Chamo’ también fue de Menudo, narró un suceso extraño con Edgardo Díaz, mismo que lo habría dejado fuera de la agrupación.

“Me tocó ser el primer Menudo venezolano por semana y media, siendo el sustituto de René Farrait”, sin embargo, nunca pisó un escenario con la agrupación.

‘El Chamo’ narró que estuvo hospedado con el resto de los integrantes de Menudo -cada uno en su habitación cuando -a él- decidieron cambiarlo de la granja a un hotel.

Sin embargo, contó que le resultó extraño no solo que se llevaran solamente a él, sino que al llegar al hotel no había habitaciones y se iban a hospedar todos en un solo cuarto.

Gabriel Fernández ‘El Chamo’ dice que el asistente de Menudo y el propio Edgardo Díaz le dijeron que debía dormir en la misma cama que el exmanager, pues no había otros lugares.

“El asistente me dice tú vas a dormir con el representante -Edgardo Díaz- en esta cama. Al instante me siento y me empieza a decir este señor que está falto de cariño. Me cayó el veinte de que estaba muy raro esto y la situación estaba muy fuerte, bendito Dios no pasó porque a mí me dio por llorar”.

Gabriel Fernández 'El Chamo', cantante.