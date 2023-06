Ferka Quiroz nuevamente está robando cámara en La casa de los famosos México, pero esto no es tan bueno como se creería ya que su actitud dentro del reality show está perjudicándola.

Cada vez es más gente la que quiere que Ferka salga de La casa de los famosos México y es que la experta en realities shows se está metiendo con la persona equivocada.

Verás, ahora que Ferka, de 36 años de edad, sospecha que Wendy Guevara, de 29 años de edad, es una persona fuerte dentro de La casa de los famosos México, quiere acercarse a ella a como dé el lugar.

Sin embargo, aunque la novia de Jorge Losa, de 38 años de edad, intenta ser amigable con La Perdida, su cara la traiciona y sus palabras también pues no puede ocultar su desprecio.

Ferka (La casa de los famosos México)

¿Ferka lanzó comentario transfóbico a Wendy Guevara?

A poco de darse a conocer que el team Infierno se salvaría de la eliminación, Ferka le hizo un comentario transfóbico a Wendy Guevara, palabras que exhibió La Perdida a sus compañeros.

“La Ferka me dijo: ‘tú quisieras que se te asomara la vagina pero no hay’. Y no me lo dijo de broma. Y yo le dije: A mí me encanta tener pene y tener bubis. Si quisiera me la pusiera”, contó Wendy Guevara a sus compañeros.

Emilio Osorio ve que Ferka le trae ganas de pelea a Wendy Guevara

Al escuchar esto Emilio Osorio, de 20 años de edad, le aseguró a Wendy Guevara que Ferka “la ha estado pisando” desde la fiesta por lo que cree que busca pelea para llamar la atención.

Por lo que Sergio Mayer, de 57 años de edad, aconsejó al team Infierno no desenmascarar a Ferka ya que ella, con sus comentarios, solita revelará su verdadero yo.

Emilio Osorio (Tomada de Video )

Y es que días antes de ingresar a La casa de los famosos México, de acuerdo con Sergio Mayer, Ferka lo llamó para proponer armar un grupo donde estuviera su novio Jorge Losa, Poncho de Nigris de 47 años y Wendy Guevara.

La propuesta la rechazó el integrante de Garibaldi. “Vemos”, dijo, pero Ferka no imaginó que a Wendy Guevara ella no le caería bien y por ende su estrategia quedó deshecha.

Ferka / Wendy Guevara (@ferk_q / @soywendyguevaraoficial)

No es la primera vez que Ferka se quiere sentir muy perra con Wendy Guevara en La casa de los famosos México

Está claro, Ferka quiere ser amiga de Wendy Guevara para asegurar su permanencia en La casa de los famosos México por lo que no es la primera vez que se quiere sentir muy perra con La Perdida.

Además de intentar envolverla, ha mandado a su novio Jorge Losa a abrazar y besar a La Perdida para que éste robe cámara y desplace a Nicola Porcella, de 35 años de edad, el actual crush de la youtuber.