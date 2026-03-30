Peso Pluma repite su polémica pose durante concierto en Estados Unidos: “Ando bien loco”.

El cantante se encuentra de gira junto a Tito Double P y ha generado polémica tras hacer una extraña pose donde se inclina hacia adelante.

Peso Pluma repite su extraña pose en un concierto y responde a las críticas

El comportamiento de Peso Pluma alarma a sus fans, pues su extraña pose es similar a la que hacen algunos adictos al fentanilo.

Peso Pluma no ha respondido a los rumores sobre su salud y comportamiento, pero volvió a repetir la pose que generó polémica en redes sociales.

Durante un concierto en Estados Unidos, Peso Pluma se volvió a inclinar hacia adelante mientras sonaba la canción “Ni pedo”.

Peso Pluma aprovechó el momento para decir: “Ando bien loco”, mientras el público se reía.

Posteriormente el cantante hizo comentarios sobre quienes lo critican por beber arriba del escenario: “¿Tú crees? Hay muchos que se agüitan si pista uno”.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha respondido a quienes lo señalan de acudir a sus conciertos intoxicado y de hacer extrañas poses.

Fans de Peso Pluma han señalado que el cantante suele inclinarse hacia adelante y de forma relajada como parte del performance de sus conciertos.

Peso Pluma en los Premios Grammy 2025. (FRAZER HARRISON / Getty Images via AFP)

Peso Pluma colabora con Kanye West en medio de la polémica

Los rumores no detienen a Peso Pluma y el pasado 28 de marzo se estrenó el video oficial de ‘Last Breath’, la colaboración del cantante con Kanye West.

El video oficial de la canción tiene elementos mexicanos como la lucha libre, un “chipote chillón” del Chapulín Colorado y un ritmo tropical.

Peso Pluma canta en español junto a Kanye West y el video está cerca de llegar al millón de reproducciones.

La carrera de peso Pluma se ha mantenido en el gusto del público global, mientras que sigue generando críticas por su forma de actuar en el escenario.