Federica Quijano desea que Apio Quijano sea el próximo eliminado de La Casa de los Famosos México por una triste razón.

Tras perder el liderazgo de la casa, el Team Infierno se va a enfrentar a su primera baja y este domingo con las eliminaciones.

Apio Quijano -de 46 años de edad- se ofreció para ser el siguiente en salir de La Casa de los Famosos México, como un acto de lealtad a su equipo.

No es broma: Jorge Losa otra vez es finalista en la prueba del líder de La Casa de los Famosos México

Y esta propuesta no le parece mala idea a su hermana Federica Quijano, quien está muy preocupada por él.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Federica Quijano defendió con ‘uñas y dientes’ a su hermano de los malos comentarios y hasta de Wendy Guevara.

Recordemos que en la última fiesta temática, Wendy Guevara tuvo una “pelea” con Apio Quijano y el cantante no pudo evitar llorar en La Casa de los Famosos México.

Esto preocupó a Federica Quijano -de 51 años de edad- pues siente que su hermano no la pasa nada bien y el conflicto con Wendy Guevara le afectó.

Federica Quijano reveló que aceptó acudir a una de las galas de La Casa de los Famosos México porque la producción le prometió que podría ver a su hermano por un minuto .

Elizabeth Álvarez ya no soporta a Jorge Salinas; los captan peleando en un restaurante (VIDEO)

Pero esto no ocurrió y casi llaman a seguridad para que se retirara, porque ella le estaba gritando a Apio Quijano.

“Yo sabía que el Apio me necesitaba y evidentemente no me dieron ese minuto. Saliendo de ahí le empecé a gritar a mi hermano”

Federica Quijano