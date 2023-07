Maryfer Centeno se emociona al descubrir lo que el beso entre Nicola Porcella y Wendy Guevara revela en La Casa de los Famosos México, ¿fue sincero o se trató de una estrategia?

Nicola Porcella y Wendy Guevara se han convertido en una de las parejas más queridas de La Casa de los Famosos México y es que desde el primer momento mostraron que tenían una gran química.

Sin embargo, también han surgido algunos rumores que señalan que Nicola Porcella -de 35 años de edad- solo está usando a Wendy Guevara por su popularidad.

En medio de todas las especulaciones, Nicola Porcella y Wendy Guevara -de 29 años de edad-sorprendieron a sus seguidores al besarse en La Casa de los Famosos México.

Maryfer Centeno -de 33 años de edad- ya analizó el lenguaje corporal del beso entre Nicola Porcella y Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México y esto fue lo que encontró.

Nicola Porcella y Wendy Guevara se besaron en La Casa de los Famosos México causando gran conmoción en las redes sociales.

En un principio se dieron un beso conjunto con Apio Quijano -de 46 años de edad- y Mariana ‘Barby’ Juárez -de 43 años de edad-, pero después se descubrió que Nicola Porcella solo se dirigió a Wendy Guevara.

Tras todas las especulaciones que se generó por el beso de Nicola Porcella y Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, Maryfer Centeno ya analizó su lenguaje corporal.

“Ahora sí ya se besaron Wendy y Nicola, vean nada más”, destaca Maryfer Centeno en su video.

Maryfer Centeno señaló que se puede ver que el beso es sincero ya que Nicola Porcella y Wendy Guevara cerraron los ojos.

Sin embargo Maryfer Centeno señaló que Wendy Guevara mostró que quiere tener el control total y por eso no cierra por completo los ojos.

Maryfer Centeno recalcó que Wendy Guevara fue la más emocionada tras su beso con Nicola Porcella.

En su análisis Maryfer Centeno señaló que esta ves si se trató de un beso más allá de los juegos que habían realizado antes.

Maryfer Centeno puntualizó que fue Nicola Porcella quien mueve su cabeza hacia la boca de Wendy Guevara.

Tras analizar el beso de Nicola Porcella y Wendy Guevara, Maryfer Centeno se mostró muy emocionada por lo que descubrió.

Y es que de acuerdo con Maryfer Centeno, Nicola Porcella y Wendy Guevara demostraron que si tienen atracción.

Maryfer Centeno señaló que para ella el beso no fue de amigos, sino que Nicola Porcella y Wendy Guevara mostraron que si se gustan.

“¿Te llevas así con tus amigos? Porque yo no, yo no, yo no. Esto no es de amigos, esto es atracción, esto es pues que se gustan”

Maryfer Centeno