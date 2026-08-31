Aldo Rendón ha lanzado comentarios que provocaron que pasara de ser el favorito a villano de La Casa de los Famosos México 2026.

La personalidad de Aldo Rendón fue del agrado de los seguidores de La Casa de los Famosos México 2026, pero con el paso de las semanas su actitud ha sido más hostil.

Aldo Rendón pasó de ser el favorito al villano en La Casa de los Famosos México 2026

Los comentarios de Aldo Rendón ha sido tachados de agresivos e hirientes, por lo que fans de La Casa de los Famosos México 2026 han mencionando que es el nuevo villano de la temporada.

Recientemente, Aldo Rendón lanzó comentarios sobre los hijos de Memo Schutz, quien le expresó que no tenía zapatos caros ya que tenía 4 niños que mantener.

Aldo Rendón explota contra la producción de La Casa de los Famosos 2026 (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

Aldo Rendón le dijo que mejor los regalara para que “viviera a gusto”.

“Regálalos (a sus hijos) o algo para que vivas a gusto. Si usted tiene muchos hijos regálelos o póngalos a trabajar para que usted viva bien”. Aldo Rendón

Las palabras de Aldo Rendón fueron en tono de broma, pero muchos mencionaron que el stylist ya estaba rebasando los límites del humor.

Asimismo, Aldo Rendón ha lanzado varios comentarios maliciosos sobre la edad y carrera de Ernesto Laguardia, o sobre la personalidad de Mariana Ochoa.

Aldo Rendón se enoja porque en La Casa de los Famosos México 2026 se burlaron de su sordera

Los compañeros de cuarto de Aldo Rendón comenzaron a hacer bromas sobre la sordera del stylist, lo cual lo enfureció.

Todo comenzó cuando Aldo Rendón se enojó porque no lo unieron a su plática, Karina Torres le mencionó que no era nada importante, que había veces que hacía muchas preguntas porque no oía.

Posteriormente imitaron a Aldo Rendón, lo cual le molestó y les pidió que no le hablaran.

Esta actitud provocó diversas reacciones en redes sociales, donde mencionaron que Aldo Rendón gustaba de molestar a los demás, pero no que le hicieran los mismo.