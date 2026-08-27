La eliminación de Yanet García indignó a su hermana Alondra García, quien explotó contra la producción de La Casa de los Famosos México 2026.

El martes 25 de agosto eliminaron a Yanet García de La Casa de los Famosos México 2026, luego de ser parte de la dinámica La Mudanza.

Hermana de Yanet García explota contra La Casa de los Famosos México 2026

La eliminación de Yanet García indignó a sus fans y sus hermanas, quienes arremetieron contra La Casa de los Famosos México 2026.

Alondra García denunció en Instagram que la producción de La Casa de los Famosos México 2026 no les informó de la dinámica de eliminación que habría.

Es por eso que Yanet García no fue recibida por sus familiares tras la eliminación, como se ha hecho en otras ocasiones.

“Fraude total La Casa de los Famosos México. No avisaron a los familiares de esta dinámica. Que todo mundo sepa que Yanet salió por fraude” Alondra García

Hermana de Yanet García arremte contra La Casa de los Famosos México 2026 (Instagram/@iamalondragarcia)

La hermana de Yanet García asegura que La Casa de los Famosos México 2026 hicieron fraude al eliminar a la conductora: “Asco de programa, es un fraude total”.

Incluso, la familia de Yanet García estaba tan preocupada por ella tras su salida, que buscaron vuelos para acudir a la CDMX y estar con ella tras su eliminación.

Prisma García, hermana de la conductora, le dedicó un mensaje de cariño tras su salida y destacó que Yanet García había brillado por su personalidad y nunca buscó competir con nadie para sobresalir.

“Eres una mujer llena de luz que brilla por sí sola, sin necesidad de apagar a otros. Eres una mujer con mucha abundancia y segura de quien eres” Prisma García

Alondra García comparte mensaje para Yanet García tras su eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 (Instagram/@iamprismagarcia)

Salida de Yanet García de La Casa de los Famosos México indigna al público

La eliminación de Yanet García molestó a los fans de La Casa de los Famosos México 2026, ya que la conductora salió del programa tras permanecer en “exilio”.

Yanet García no tuvo oportunidad de arreglarse o bañarse para ser eliminada del programa, lo cual molestó al público.

Otra de las situaciones que enfureció a los fans de Yanet García, fue el comentario que hizo Galilea Montijo sobre ella.

“Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos a que me digan mueble, mejor me voy a llorar a mi casa” Galilea Montijo

Yanet García estaría presenta en la gala de nominación y podría seguir acudiendo a las siguientes galas de La Casa de los Famosos México 2026.