Edwin Luna -de 37 años de edad- fue invitado a participar a La Casa de los Famosos México 2025; su esposa Kimberly Flores ya estuvo en el reality.

Ahora se sabe que La Casa de los Famosos México invitó a Edwin Luna, pero él se negó tajantemente tras lo ocurrido con su esposa en 2022.

Edwin Luna casi entra a La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México 2025 invitó a Edwin Luna a ser parte de sus habitantes, pero él se negó por la mala experiencia con Kimberly Flores.

En entrevista con De Primera Mano, Edwin Luna reveló las razones por las que no quiso ser parte del reality.

“Me invitaron a esta que acaba de ser y no quise, lo platiqué con mi esposa, pero yo considero que hubiera sido algo muy hipócrita, porque lo platiqué con mi esposa en su momento que ella pasó, y tomamos la decisión de que ella saliera por el bien de mis hijos” Edwin Luna

Edwin Luna mencionó que decidió no participar por el bien de sus hijos y por no ser incongruente.

Pues cuando Kimberly Flores -de 36 años de edad- estuvo en La Casa de los Famosos de Telemundo, se salió para no estar lejos de sus hijos.

Y para que ellos no se vieran afectados por las situaciones que pueden provocar este tipo de programas.

“Han pasado dos, tres años de diferencia, pero siguen muy jóvenes” Edwin Luna

Edwin Luna no descarta participar en una siguiente emisión de La Casa de los Famosos , pero cuando sus hijos sean mayores.

Edwin Luna, cantante. (@edwinlunat)

Así fue el escándalo entre Edwin Luna y Kimberly Flores en La Casa de los Famosos

En 2022, Kimberly Flores participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Kimberly Flores fue criticada por su supuesto coqueteo con Roberto Romano, de 35 años de edad.

Edwin Luna acudió a La Casa de los Famosos para pedirle a Kimberly Flores que regresara a su casa, pues sus hijos la extrañaban.

Además del escándalo que se estaba desatando por la convivencia entre la modelo y Roberto Romano.

Al final, Kimberly Flores salió de La Casa de los Famosos y se fue con Edwin Luna a su casa.