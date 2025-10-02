Edwin Luna -de 38 años de edad- no quiere que lo relacionen con la acusación de abuso contra su hermano.

La exesposa de Miguel Luna, hermano de Edwin Luna, denunció al político por abusar de su hijastra y lo señala de tratar de evadir a la justicia.

Edwin Luna se deslinda de su hermano y de las graves acusaciones en su contra

El pasado 1 de octubre, Edwin Luna compartió un video en redes sociales para deslindarse de las acusaciones contra su hermano, Miguel Luna.

El cantante mencionó que él no era responsable de las acciones de las personas que lo rodean y descartó que esté encubriendo a Miguel Luna.

“El día de hoy quiero dar un mensaje que es muy difícil para mí. He visto que hace algunas horas me empezaron a etiquetar y han utilizado mi nombre para hacer una denuncia pública que involucra a un familiar mío” Edwin Luna

Edwin Luna aseguró que está totalmente en contra de situaciones que involucren abuso, maltrato u otra situación contra las mujeres .

“(…) Un medio está haciendo uso de mi imagen para dar una versión donde no tiene la certeza como para investigar una situación que es muy delicada y para involucradme a mí en algo que no me corresponde” Edwin Luna

El cantante aclaró que su intención no era revicticmizar a los afectados y que él no apoyaba ningún acto de violencia contra la mujer.

Por lo que descarta que esté ayudando a Miguel Luna a evadir la justicia.

“Jamás le quitaría el peso de la ley a algo que tenga esto involucrado” Edwin Luna

Edwin Luna, cantante. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Edwin Luna no piensa encubrir a su hermano en el caso de abuso contra su hijastra

Edwin Luna descartó que use sus influencias, fama o dinero para ayudar a su hermano y él trató de hacer lo correcto tras enterarse de lo ocurrido.

“Aunque sea una persona cercana a mí, todo tiene que ir bajo el margen de la ley y con el dolor de mi corazón, hice lo que para mí era correcto” Edwin luna

El cantante mencionó que el caso “le dolía en el alma”, pero era una situación que no le corresponde y al borde del llanto, pidió que no lo juzguen a él.

“El que sea responsable de sus actos que pague las consecuencias” Edwin Luna

Los señalamientos contra Edwin Luna de presuntamente encubrir a su hermano, iniciaron cuando Ilse Landeros, exesposa de Miguel Luna, reveló el caso en redes sociales.

Ilse Landero compartió su historia y mencionó que Miguel Luna abusó de su hija desde que tenía 9 años.

La exesposa de Miguel Luna narró que se enteró del abuso tras encontrar una foto comprometedora en el celular del sospechoso, quien terminó aceptado su aberrante acto.

Ilse Landeros denunció el abuso en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y Miguel Luna huyó a Estados Unidos.

Posteriormente, Ilse Landeros logró que Miguel Luna fuera extraditado y vinculado a proceso, así como encarcelado.

Sin embargo, una magistrada autorizó que Miguel Luna siguiera el proceso en libertad y sin dictar medidas de protección para la víctima y su familia.