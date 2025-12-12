Loreto Cid es una dermatóloga chilena que fue confundida con Sabine Moussier en TikTok por su gran parecido físico.

¿Quién es Loreto Cid? La dermatóloga que se parece a Sabine Moussier

Loreto Cid es una dermatóloga chilena con más de 35 años de experiencia en medicina y 27 en el área dermatológica.

La dermatóloga tiene una cuenta de TikTok y usuarios de la plataforma señalaron su gran parecido con Sabine Moussier, de 59 años de edad.

Loreto Cid, dermatóloga confundida con Sabine Moussier (Facebook/loretocid)

¿Qué edad tiene Loreto Cid?

No se tiene información sobre la fecha de nacimiento de Loreto Cid.

¿Quién es el esposo de Loreto Cid?

Se desconoce si Loreto Cid está casada.

¿Qué signo zodiacal es Loreto Cid?

Debido a que no se tiene su fecha de nacimiento, no se puede determinar el signo zodiacal de Loreto Cid.

¿Cuántos hijos tiene Loreto Cid?

Se desconoce si Loreto Cid tiene hijos.

Loreto Cid (Facebook/loretocid)

¿Qué estudió Loreto Cid?

Loreto Cid es médico general y se especializó en dermatología.

¿En qué ha trabajado Loreto Cid?

Loreto Cid es dueña de una clínica dermatológica y un centro de estética laser, ubicada en Concepción, Chile.

La doctora tiene una cuenta de TikTok con más de 447 mil seguidores.

Usuarios de TikTok confundieron a Loreto Cid con la actriz Sabine Moussier, debido a que tienen gran parecido en los ojos.

El parecido entre la médico y Sabine Moussier sorprendió a muchos, pero otros comentarios acusaron a la actriz de usar “rellenos” en el rostro.

Loreto Cid suele dar consejos dermatológicos en TikTok y fue ahí que los fans de Sabine Moussier encontraron gran parecido.

La dermatóloga respondió a los comentarios y agradeció a quienes la comparaban con Sabine Moussier.