¿Quieres saber cuándo se estrena Marvel Zombies? Disney+ adelanta su lanzamiento.

La serie animada Marvel Zombies ha sufrido un cambio en su fecha de estreno y los fans no podrían estar más felices.

Disney+ adelanta el estreno de Marvel Zombies

Se reveló que la plataforma de streaming, Disney+, adelantará el estreno de Marvel Zombies, una de las series que más expectativas han generado.

La producción de Marvel estará disponible el próximo miércoles 24 de septiembre.

Marvel Zombies (Marvel)

Originalmente, Marvel Zombies tenía programado su lanzamiento para el 3 de octubre, sin embargo, Disney tomó la decisión de adelantar su serie más de una semana.

De momento, no se ha explicado la razón detrás de este movimiento de Disney+.

Para algunos es una buena noticia porque verán antes Marvel Zombies, otros lo consideran una medida desesperada ante las recientes producciones de que lanzó la compañía.

Collider informa que todos los episodios de Marvel Zombies estarán disponibles el día del estreno.

Marvel Zombies (Marvel Studios)

¿De qué tratará Marvel Zombies? Trama de la serie animada de Disney+

Marvel Zombies continuará los acontecimientos del capítulo “What If...Zombies?¡”.

Como recodaremos, dicho episodio formó parte de la temporada 1 de la serie What If...?

En total, Marvel Zombies contará con cuatro capítulos, los cuales forman una historia y no una antología.

De acuerdo con Bryan Andrews, showrunner de la serie, la intención era crear una película de Marvel Zombies.

No obstante, a lo largo de la producción se dieron algunos contratiempos, así que la historia fue dividida en cuatro partes.

El propio Bryan Andrew mencionó que en cada capítulo habrá algo que emocionará a los fans, aunque destacó lo que podrá ver en el episodio 2.

Además, de que indicó que contaremos con apariciones sorpresas en Marvel Zombies.

Lo que ha generado grandes expectativas en los fans de Marvel para ver quiénes aparecen.

La serie tiene un tono más enfocado en los adultos y se espera que ante la amenaza zombie aparezcan estos superhéroes:

Shang-Chi

Red Guardian

Yelena Belova

Kate Bishop

Iron Heart

Ms Marvel

Blade

Además de que se podrán ver algunos personajes en versión zombie como son:

Capitán América

Wanda Maximoff

Hawkeye

Ikaris