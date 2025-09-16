The Paper, spin off de The Office está por estrenarse en México, por lo que te decimos cuáles son los cameos que habrá en esta nueva serie.

Pues como se dio a conocer The Paper es la serie spin off de The Office, una de las series estadounidenses más populares de los últimos años.

The Paper, spin off de The Office ¿tiene cameos? Te decimos

The Paper, spin off de The Office ya se estrenó y muchos fans de la serie original esperan que haya cameos.

Y en efecto, se han revelado los cameos que habrá en The Paper, spin off de The Office de la serie original:

Robert R. Shafer de 67 años de edad como Bob Vance

Oscar Núñez de 66 años de edad como Oscar

The Office, “Halloween” (Max)

De momento no se han revelado otros cameos de The Office en The Paper, spin off de la serie original.

Pues muchos de los fans de The Office, esperaban que personajes icónicos como el de Dwight, Pam o Jim hicieran acto de presencia.

Anuncian oficialmente The Paper, spin-off de The Office (Peacock)

¿Cuándo se estrena The Paper, spin off de The Office?

Tal y como se reveló, The Paper, spin off de The Office ya se estrenó en las cadenas de televisión y servicios de streaming de Estados Unidos.

Pero en el caso de México, The Paper, spin off de The Office llegará hasta el próximo 18 de septiembre.

Si bien en Estados Unidos, la serie será transmitida por el servicio de streaming de Peacock , en el caso de México se podrá ver a través de la plataforma de HBO Max.

Es decir que el próximo jueves 18 de septiembre, estarán disponibles los dos primeros capítulos de The Paper, spin off de The Office.

Posteriormente, se estrenarán capítulos de The Paper, spin off de The Office de manera semanal.