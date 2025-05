The Paper es el nuevo spin-off de The Office que acaba de ser anunciado, por lo que te revelamos todos los detalles como:

¿De qué trata The Paper, spin-off de The Office?

¿Cuándo se estrena de The Paper, spin-off de The Office?

¿Cuál es el elenco de The Paper, spin-off de The Office?

The Paper, spin-off de The Office es anunciado oficialmente

Peacock reveló un pequeño adelanto de The Paper, el nuevo spin-off de The Office, por lo que te reclamos de qué trata, su fecha de estreno y el elenco.

The Office, “Halloween” (Max)

¿De qué trata The Paper, spin-off de The Office?

Aunque solo fue un breve vistazo, puede revelarse que The Paper también se desarrollará dentro del ámbito y la vida de las oficinas en el Universo de The Office.

Pero a diferencia de la serie original, el spin-off The Paper tratará del equipo que está detrás del documental de The Office, que eran liderados por Michael Scott.

Ahora el equipo se enfocará en el periódico histórico de Toledo, The Truth Teller y al editor que intenta revivirlo.

the office michael scott young (Chipp )

¿Cuándo se estrena de The Paper, spin-off de The Office?

Para The Paper, el spin-off de The Office están involucrados los productores de la serie original: Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein y Ben Silverman.

De acuerdo a esta primera impresión, The Paper, spin-off de The Office está planeada para estrenarse en septiembre de este 2025, aunque no se especificó una fecha en concreto.

Jim Engagement Ring The Office (Chipp )

¿Cuál es el elenco de The Paper, spin-off de The Office?

En el vistazo que Peacock reveló de The Paper, el nuevo spin-off de The Office, se dieron a conocer parte del elenco que formará parte de este nuevo programa: